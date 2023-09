Diego Bertie fue un reconocido actor y cantante peruano que participó en diferentes producciones nacionales e internacionales, tanto en telenovelas como en películas, así como en teatro. Entre las producciones que trabajo se encuentran las series “Al fondo hay sitio” y “De vuelta al barrio”, así como las películas “Reportaje a la muerte” (1993) y “Bajo la piel” (1996).

Desafortunadamente, el artista falleció el 5 de agosto de 2022 a los 54 años, lo que sorprendió a sus familiares, colegas y seguidores. Actualmente sigue siendo recordado por su talento y personalidad, y uno que lo tiene presente y con gran admiración es el cantante Patricio Suárez Vértiz, quien recientemente compartió un antiguo audio que el actor le envió.

¿QUÉ LE DIJO DIEGO BERTIE A PATRICIO SUÁREZ VERTIZ EN EL AUDIO?

En una entrevista con ‘Un Café con la Chevez’ del diario Trome, Patricio confesó que cuando comenzó a comentar sobre su regreso al mundo musical, nadie aceptaba colaborar con él, hasta que su hermana le propuso llamar a Diego Bertie. “Yo llamé a muchos artistas y nadie quería hacer un dúo conmigo porque ya era un artista viejo, no les salía a cuenta. Le dije a mi hermana ‘nadie quiere cantar conmigo’ y ella me dijo que lo llame a Diego”, comentó.

El cantante señaló que se comunicó con el actor a través de sus redes sociales y nunca imaginó lo que le respondería. “Me metí a su Instagram, como fan y le escribí y le dije: ‘Diego, ¿qué te parece si grabamos algo?’. Y a la media hora me responde”. En el audio enviado por Bertie se puede escuchar: “Buenazo, hagamos una locura. ¿Qué se te ocurre? La locura que se te ocurra, la hacemos. Yo encantado”, comentó el hermano de Pedro Suárez Vértiz.

Tras esta interacción, el cantante de “Disco bar” comentó que se emocionó por lo que había logrado. “Tú sabes qué fue para mí que Diego me responda eso, no tenía por qué hacerlo, yo solo estaba tratando de retomar mi carrera y él estaba en la cúspide. Yo me emocioné mucho, fue un regalo de Dios para mí. Ahí me di cuenta de que los milagros existen”, expresó.

Cabe recordar que Bertie también se dio la oportunidad de regresar a la música y realizó algunas presentaciones donde interpretó algunas recordadas canciones de su etapa como cantante, como “Qué difícil es amar”, “Caras nuevas”, entre otras melodías que hizo retroceder en el tiempo a sus fanáticos. Tal vez el regreso de Patricio a la música haya sido uno de los motivos con los cuales se identificó para apoyarlo.

“Cuando él se va al otro mundo, fue un golpe que nos agarró a todos, fue muy fuerte pero creo que le rendimos un bonito homenaje en Magaly, lo hicimos cantar a Diego una vez más, estoy seguro que él estaba muy feliz porque quería ser recordado así, con su música”, recordaba Patricio, según recoge Radio Corazón.

¿CÓMO RECUERDAN A DIEGO BERTIE EN LAS REDES SOCIAELS?

A pesar de su deceso, cientos de usuarios siguen la cuenta de Instagram de Diego Bertie en la actualidad y escriben mensajes positivos en las publicaciones que alguna vez realizó el reconocido actor, demostrando que, a pesar de su partida, muchas personas lo recuerdan con cariño.

Hace poco tiempo, Daniella Bertie, una de sus familiares, se animó a comentar en la última foto publicada en la cuenta del artista. “Hola! Paso por acá a decirte que te extraño”, manifestó.