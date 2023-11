La presentadora de espectáculos Magaly Medina reveló en la reciente edición de su programa “Magaly TV La Firme” detalles de la boda que protagonizarán Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid. Aunque mencionó la fecha del evento, una información que muchos deseaban saber, lo que llamó la atención fue la excéntrica lista de regalos que habría pedido la pareja de famosos.

En esta línea, los panelistas del programa de espectáculos, “América Hoy”, comentaron que tuvieron acceso al listado de obsequios, y se llevaron más de una sorpresa.

¿QUÉ REGALOS PIDIERON DEYVIS OROSCO Y CASSANDRA SÁNCHEZ POR MOTIVO DE SU BODA?

Durante la edición del jueves 23 de noviembre del programa de América, el cantante Christian Domínguez manifestó su asombro al descubrir aparatos electrónicos en el listado de regalos que la pareja comprometida envió a sus invitados. En este sentido, Ethel Pozo reaccionó señalando que nunca había visto algo parecido.

Según recoge Infobae, entre los artículos que revelaron los panelistas están:

Un iPad Pro | S/5.299 (aproximadamente 1,450 dólares)

Una chimenea ecológica | S/3.700 (alrededor de 1011 dólares)

Un horno de pizza | S/2.079 (aproximadamente 569 dólares)

Estos obsequios sugieren que el evento tendrá invitados ubicados en un buen nivel socioeconómico.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA LISTA DE REGALOS DE DEYVIS OROSCO Y CASSANDRA SÁNCHEZ?

En la reciente edición de “Magaly TV La Firme”, la conductora comparó la lista de regalos de boda del cantante y la hija de Jessica Newton con la del exfutbolista George Forsyth y su novia.

“El ‘Bomboncito de la cumbia’ y ‘Case’ están pidiendo hasta un Ipad, el lápiz para el Ipad, una impresora. Creo que quieren poner su oficina en su casa y quieren que sus invitados le colaboren. A mí me parece falta de glamour total, no piden un florero ni cojines, les faltó pedir escritorio y silla… Ha pedido dos colchones, no uno, dos colchones”, dijo Medina mientras se reía.

¿CUÁNDO SERÍA LA BODA ENTRE DEYVIS OROSCO Y CASSANDRA SÁNCHEZ?

Magaly Medina señaló que la boda entre las figuras públicas se llevará a cabo en el cumpleaños del hijo que la pareja tiene en común, precisamente el próximo 25 de noviembre en una ceremonia pequeña y privada.

“Parece que le van a hacer otro cumpleaños al niño y lo que yo imagino es que, esta es una idea que yo tengo, es que van a aprovechar la fiestecita del nieto, para que ahí nomás los papás del niño se casen”, dijo la ‘Urraca’ en su espacio televisivo.

¿QUÉ DIJO JESSICA NEWTON SOBRE LA BODA DE CASSANDRA SÁNCHEZ?

Jessica Newton, madre de Cassandra, desmintió las afirmaciones sobre la boda entre Deyvis y su hija, aclarando que la celebración en cuestión será el cumpleaños de su nieto y no el rumoreado matrimonio.

“Voy a celebrar el cumpleaños de mi nieto. Guarda tu vestido para el matri, la verdad que los chicos se van a casar cuando se quieran casar”, dijo Newton durante una entrevista en el programa “América Hoy”.

Por otro lado, la directora de la organización Miss Perú reiteró su simpatía por la relación que tiene su hija con el músico y precisó que será feliz el día en que Orosco y Sánchez decidan formalizar.

“Ellos tienen una unión que a mí encanta, que me parece sana, una pareja que se apoya mutuamente para crecer. Si ellos quieren formalizar cuando ellos lo quieran hacer, yo voy a ser feliz”, complementó.

Finalmente, la exmodelo añadió que las mujeres no necesitan un matrimonio para lograr su felicidad. “Es algo que deberíamos hasta quitar de la cabeza de las chicas”, dijo.