Felices Fiestas: Tarjetas de Navidad e imágenes personalizadas para felicitar a tus contactos en WhatsApp

A solo unas horas de festejar la Navidad y sabemos que te gustaría felicitar personalmente a cada uno de tus amigos y familiares lejanos, pero por la emergencia sanitaria que aún se vive en el mundo eso no es posible. ¡Descuida! porque gracias a las redes sociales como WhatsApp tienes la posibilidad de saludar con una tarjeta navideña, que les robará una sonrisa a todos tus contactos.

MIRA TAMBIÉN: Películas de Navidad que puedes ver gratis en YouTube

A continuación, te compartimos tarjetas navideñas para que sorprendas con unas divertidas imágenes a tus padres, abuelos, primos, pareja, al jefe o a la jefa y hasta a la vecina.

TARJETAS NAVIDEÑAS GRACIOSAS

Sácale junas carcajadas a tus seres queridos con estas tarjetas navideñas. Divertidas opciones para amenizar la noche buena, seguro que más de uno te va a agradecer por el lindo detalle. Aquí te compartimos unas opciones, también puedes encontrar otros divertidos diseños dando CLIC AQUÍ.

Tarjetas navideñas graciosas

Tarjetas navideñas graciosas

Tarjetas navideñas graciosas

Tarjetas navideñas graciosas

TARJETAS NAVIDEÑAS DE ANIMALITOS

Los animalitos siempre derriten nuestro corazón. Esta opción seguro provocará ternura a cualquiera, pero son perfectas para felicitar a los amante de los animales.

Tarjetas navideñas de animalitos

Tarjetas navideñas de animalitos

Tarjetas navideñas de animalitos

TARJETAS NAVIDEÑAS DE COVID

El Covid-19 es puesto como tema divertido en algunas tarjetas navideñas. Te enseñamos algunas de ellas.

Tarjetas navideñas de Covid

Tarjetas navideñas de Covid

Tarjetas navideñas de Covid

TARJETAS NAVIDEÑAS PERSONALIZADAS

Si te encanta personalizar cualquier objeto, en esta oportunidad no puede ser la diferencia. Para Navidad, te recomendamos que uses algunas apps que te permiten crear tus propios diseños. Por ejemplo, puedes descargar Elf YourSelf.

Cabe recalcar que esta aplicación la puedes descargar en iOS y en Android, podrás personalizar un baile de elfos con tu cara y la de algunos de tus amigos y familiares. Solo debes seleccionar y ajustar los rostros y listo, una vez hecho el montaje, lo podrás compartir con cualquiera fácilmente.

Tarjetas navideñas personalizadas

Esta Navidad 2021 aún vive la pandemia por el Covid-19, y es importante que aún mantengamos las medidas de bioseguridad para cuidar a nuestros seres queridos. A pesar de la distancia en que nos encontramos, el presente de las tarjetas navideñas podrá hacerlos reír y pasar un momento hermoso.

TE PUEDE INTERESAR: