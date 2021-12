¿Has revisado tu boleto del micro o bus? Millones de personas viajan a diario en el sistema de transporte público urbano y reciben ese menudo ticket al pagar su pasaje, pero ¿sabes para qué sirve realmente? ¿Es indispensable tenerlo en caso ocurra un accidente?

En Lima se registran más de 20 millones de viajes diarios, de personas que realizan en promedio una conexión para llegar a su destino en la megápoli de más de 10 millones de personas y con un sistema de transporte público dominado por la informalidad.

Al subir a la combi, micro, cúster o bus es obligatorio que, al pagar, se te entregue un boleto, el cual tiene beneficios para el usuario, explica a este medio Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar.

¿QUÉ ES UN BOLETO DE TRANSPORTE URBANO?

Un boleto, aquel pequeño papelito con letras de colores, es un comprobante de pago por la prestación de servicio urbano.

¿QUÉ TIPOS DE BOLETO HAY?

Directo.

Urbano.

Interurbano.

Zonal.

Medio pasaje.

Universitario.

Escolar.

Conoce las razones por las qué debes conservar tu boleto del micro (Foto: Andina)

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE ME ENTREGUEN EL BOLETO EN EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO?

El importante que te entreguen el boleto porque demuestra que has pagado y tiene una cobertura para accidentes. Además, el transportista está en la obligación de entregarlo porque, de no hacerlo, estaría cometiendo una infracción.

¿QUÉ PASA SI OCURRE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y NO TENGO BOLETO?

Si ocurre un accidente y estas dentro del vehículo, serás atendido por la cobertura del seguro así no tengas el boleto a la mano. Las unidades formales cuentan con el servicio de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y un seguro contra todo riesgo. Tener el comprobante es una referencia, pero no es determinante.

“Si la persona está dentro del vehículo de transporte público y ocurre un accidente, debe ser atendida. Las empresas de transporte no solo tienen el SOAT, sino también tienen otro seguro contra todo riesgo. Si en caso se acaba la cobertura del SOAT, se debe activar el seguro contra todo riesgo. Todo vehículo de transporte público tiene la obligación de tenerlos”, explica Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar.

Mencionó que no es obligatorio contar con el boleto para ser atendido y puso como ejemplo que los servicios del Metropolitano, Corredores, el Metro de Lima, así como algunas otras empresas, que hoy en día utilizan el servicio de recaudación electrónica.

¿QUÉ PASA SI EL BOLETO ES FALSO?

Si el boleto es falso, la empresa podría desconocer e indicar que ese boleto no es de su vehículo, por eso es importante verificar. Otra posibilidad es que la unidad sea pirata, que compra los boletos de manera clandestina porque no pertenecen a ninguna empresa. En Lima, lamentablemente, hay muchos puntos donde se venden estos comprobantes falsos.

¿CÓMO PUEDO SABER SI EL BOLETO DE TRANSPORTE PÚBLICO ES FALSO?

Si bien es difícil saber si el boleto es falso o no, una de las formas para poder verificar la autenticidad, es comparando los datos de la publicación de la tarifa, que los transportistas deben colocar, de forma obligatoria, en la unidad. Estos mencionan las rutas y el nombre de la empresa de transporte.

¿QUÉ SUCEDE SI OCURRE UN ACCIDENTE Y ESTOY VIAJANDO EN UN VEHÍCULO PIRATA?

Si ocurre un accidente y el vehículo es pirata, en el mejor de los casos tendría un SOAT particular. “En este caso se trataría de un SOAT como vehículo particular, pero no de empresa porque se trata de un vehículo pirata. En ese caso, no habrá problemas para la atención, pero la cobertura será limitada. Si es pirata no tiene la cobertura de empresa, pero la aseguradora va a cobrar lo que está gastando al dueño del vehículo porque le estaba dando un uso distinto al contratado”, explica Luis Quispe Candia.

