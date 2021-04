Josué Estrada, jugador de UTC –tras tener una buena actuación en el triunfo 3-1 ante Melgar por la Liga 1 Betsson– conversa con El Comercio para hacer un balance sobre su rendimiento con su equipo. Además, habla de la experiencia de entrenar en la selección peruana y opina sobre el tema polémico de la cancelación del duelo ante Universitario de Deportes.

“Estoy muy contento por lo que está pasando. Todos estamos comprometidos con el objetivo que tenemos. Es una nueva experiencia de jugar en esa posición, con otra responsabilidad. Estoy contento por el triunfo y esperamos seguir por esta senda”, afirmó.

“Dentro de todo nosotros teníamos que ganar sea quien sea el rival. Tenemos esa mentalidad de ganar. Hay que trabajar para seguir ahí, expectantes en la tabla”, agregó.

Estrada también contó cómo se siente en su nueva posición de volante por derecha, teniendo en cuenta que es lateral: “En lo táctico, el técnico (Pablo Garabello) me pide que me cierre para marcar y me abra al momento de atacar, en especial con rivales como Melgar, que juega mucho por el medio. Esa responsabilidad me hizo sentir mejor y lo bueno es que se dio el resultado”, enfatizó.

Al ser consultado sobre la polémica que generó la reprogramación del duelo ante Universitario, el exjugador crema calificó de “injusta” la medida y se remitió a una circunstancia de la temporada pasada, en la que el tercer arquero de su equipo acabó completando el equipo: “La ‘U’ no puede decir que no tiene el plantel como para llevar una cierta cantidad de jugadores, es algo ilógico que hagan todo este tema. Me parece injusto y siento que le dan mucha prioridad a lo que ellos dicen”.

“La ‘U´ es un equipo grande, pero las reglas están para cumplirse y normalmente dan los puntos, pero como es la ‘U’ no nos los van a dar. Si fuera nuestro caso nos hubiesen quitado los puntos, eso es lo que más incomoda”, añadió.

Por otro lado, Josué Estrada habló sobre la experiencia que tuvo en el microciclo de la selección peruana: “Hablo con Giacomo, el psicólogo de la selección. Tenemos comunicación constante por trabajo. En los entrenamientos que pude ir siento que me fue bien. Si se da la oportunidad de estar en la selección para mí bienvenido. No he tenido la oportunidad de hablar con Gareca de manera personal, pero sí grupal. Sí conversé con el profesor Néstor Bonillo en el momento que me convocaron”, detalló.

Finalmente, el jugador de UTC confesó que el nivel que viene mostrando se debe al apoyo de su familia, pues su mentalidad ha cambiado. “Ahora soy más responsable, la familia te cambia mucho debido a la responsabilidad que uno tiene. Estoy más maduro. Sé lo que puedo hacer y antes no tenía seguridad de que me salieran las cosas. Hoy es distinto y si me siento capaz de hacer las cosas. Yo me he esforzado mucho para el nivel que tengo hoy y me seguiré esforzando para cumplir mi sueño de jugar en el exterior”, sentenció.

