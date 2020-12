A pocas semanas de terminar un año 2020 marcado por la pandemia del coronavirus, el 2021 asoma como el inicio de una década que, según los astros, llegará cargada de buenas intenciones y, sobre todo, de esperanza. El Comercio conversó con la vidente Carmen Briceño para conocer sus predicciones para cada signo del zodiaco, que compartimos en las siguientes líneas.

Según la especialista, el 2021 será un año especial, porque después de todos los acontecimientos vividos hemos aprendido a valorar más nuestra naturaleza y a nuestra familia. También hemos comenzado a tomar en cuenta aquellos pequeños detalles que pasaban desapercibidos en nuestras vidas y que hoy se han convertido en lo más preciado.

A nivel general, indicó Briceño, va a ser un año en el que las personas de todos los signos del zodiaco tendrán la oportunidad de tener un nuevo comienzo, tanto en su vida personal como en lo laboral y económico. Por esta razón, es necesario que hagas un balance y reflexiones sobre todo lo que hiciste y lo que te faltó por hacer. Esto te ayudará a iniciar un Año Nuevo con pie derecho y cargado de energías positivas.

HORÓSCOPO Y PREDICCIONES 2021 PARA LOS SIGNOS DEL ZODIACO

HORÓSCOPO 2021 PARA ARIES (21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL)

Signo Cardinal de Fuego, regente: Marte.

Palabra clave: El Movimiento.

El 2021 será un año lleno de acontecimientos importantes para Aries. Será un ciclo complicado por las distintas situaciones que deberá afrontar, pero con su creatividad y audacia lo sabrá sobrellevar. Llegarán nuevas oportunidades en tu vida que te llenarán de alegría, no las dejes escapar ni en la guerra ni en el amor.

SALUD

Dolores musculares continuos por exceso de preocupaciones y compromisos, los masajes te harán muy bien.

DINERO

Será un año ideal para construir o adquirir inmuebles. A partir del segundo trimestre del año se te presentarán oportunidades para invertir en obras de construcción, asuntos vinculados a la tierra como la agricultura, el campo o la minería. Este 2021 deberás aprovechar al máximo tu energía extrovertida para hacer negocios relacionados a las ventas. Bendice lo que te llega de la mano de Dios.

AMOR

Una bendición del cielo llegará a tu familia gracias a un milagro. Guarda tus fuerzas y saca tus mejores armas en el momento más indicados en lo que respecta a el amor. Tu corazón se sentirá lleno y el éxito está de tu lado antes del cierre del año 2021.

Las parejas atravesarán dificultades que deberán resolver a tiempo, dejando atrás rencores y comprendiéndose más.

Los solteros deberán tener calma y actuar con cautela a la hora de tomar decisiones apresuradas. Encontrarán un amor verdadero que les traerá grades momentos hermosos.

HORÓSCOPO 2021 PARA TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Signo Fijo de Tierra, regente: Venus

Palabra clave: La Armonía.

En el 2021 sufrirás grandes cambios en la economía, en el amor, en el trabajo y en la rutina diaria. Existirá un enorme deseo de independencia y de libertad, así que este año representará la estabilidad, la constancia y la perseverancia, que serán favorables para la toma de decisiones importantes y el éxito deseado. Será tiempo de vencer obstáculos en las relaciones familiares, fortaleciendo los lazos y la unión en los miembros de la familia.

SALUD

Estarás pendiente de familiares con problemas de salud. Deberás disfrutar un poco más, distender las tensiones. No olvides realizar ejercicios y dieta.

DINERO

El 2021 implicará un período de gran esfuerzo donde se pondrán a prueba los proyectos ya iniciados. Será el principio de la expansión y el crecimiento, logrando tener la capacidad y el impulso necesario para crecer, extenderse, progresar y mejorar en el ámbito laboral y económico.

AMOR

Este año será positivo en el amor, favoreciendo la vida afectiva, la estabilidad emocional, alegrías compartidas, excelentes acuerdos sociales y románticos, un mayor magnetismo personal y las buenas inversiones en general. No te sientas triste ni apesadumbrado, busca compañía y el compañerismo de un ser amado.

Las parejas deberán ponerle más inventiva y creatividad a la relación. Matrimonio en puertas de un familiar. Nacimientos con mucha alegría.

Los solteros deberán tener calma y paciencia, llegarán los cambios, pero de a pocos.

HORÓSCOPO 2021 DE GÉMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Signo mutable de Aire, regente: Mercurio

Palabra clave: El Valor

Para este 2021 deberás ser especialmente cauto durante todo el año con respecto a los gastos. No será buen tiempo para formalizar relaciones sino para revisarlas y revaluarlas. Será un tiempo difícil en la toma de decisiones sobre todo para comenzar proyectos financieros por lo menos hasta mediados de año. Será un año ideal para realizar actividades asociadas al arte, a la fotografía, a la meditación o al yoga y a cualquier labor creativa o imaginativa.

SALUD

Atiende tus malestares crónicos, no le des largas al asunto.

DINERO

En el primer trimestre del año te verás en la necesidad de posponer cualquier decisión monetaria importante, todo se ira ordenando y podrás posteriormente realizar lo planeado con total éxito.

AMOR

Habrá que recordar que lo que se siente en este tiempo puede ser engañoso y se debe tratar de analizar con tranquilidad antes de tomar una decisión final. Prepárate para recibir viejos amigos o amores que pudieran regresar.

Las parejas compartirán más durante este año. Debes evitar discusiones innecesarias producto del estrés y preocupaciones. Todo tiene solución y recuerda que con amor todo podrás lograr. Felicidad con la familia y tu pareja.

Los solteros se sentirán agitados emocionalmente y deberán tener mucho cuidado con momentos de arrebato total, evitando meterse en grandes problemas. Te iras de paseo a lugares en el campo con personas especiales para ti.

HORÓSCOPO 2021 PARA CÁNCER (21 DE JUNIO HASTA EL 22 DE JULIO)

Signo Cardinal de Agua, regente: la Luna.

Palabra clave: La Aceptación.

Este 2021 será un año de muchos esfuerzos y sacrificios para poder lograr todo aquello que no haz alcanzado hasta ahora. Poder independizarte, terminar tus estudios o cualquier otra actividad productiva para ti. La lucha por la vida, el valorar los pequeños detalles, el aislamiento, el aprendizaje forzoso, el pesimismo y las pruebas dolorosas son algunas cosas que has vivido durante el año 2020 y por todo esto has aprendido a adaptarte a los cambios y a afrontar las cosas de diferente manera. Razón por la cual este 2021 será un año de muchas victorias.

SALUD

Tendrás, molestias y dificultades físicas que te restaran tiempo. Deberás hacer deporte y comer más sano.

DINERO

Durante los primeros meses del año, los proyectos estarán un poco estancados y con retrasos. Deberás realizar diferentes estrategias para salir a flote nuevamente. Exígete y ten más disciplina para alcanzar tus logros. Pueden presentarse oportunidades que parezcan favorables pero el resultado puede no ser lo que se espera.

AMOR

Habrá una tendencia al aislamiento especialmente en las relaciones y en la apertura social. Compenétrate más con tu pareja y conversen sobre sus sueños del mañana. Hay que trabajar en unión y objetivos comunes.

Las parejas se sentirán absorbidas por las diferentes obligaciones en lo laboral y tendrán que hacer un alto para fortalecer la relación. No aceptes que otros te quiten lo que consideras tuyo.

Los solteros tendrán un nuevo amor, pero depende de cómo vayan las cosas será pasajero o con planes de futuro. Nuevas fuerzas para hacer y lograr lo que quieres.

HORÓSCOPO 2021 PARA LEO (22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)

Signo Fijo de Fuego, regente: el Sol.

Palabra clave: Compartir.

En este 2021 pueden ocurrir cosas imprevistas que te sorprendan y lograras deslumbrar a los demás. Conocerás nuevas personas y romperás con la rutina. Muchas veces, la conducta social es impredecible, se toman decisiones de manera impulsiva, también se cometen actos imprudentes, todo lo cual perjudicará la reputación y tienen consecuencias indeseables. Deberás mantener la calma y hacer los cambios correspondientes.

SALUD

No comas en exceso, cuídate del azúcar. Dolores en las extremidades superiores por exceso de ejercicios. No te extralimites.

DINERO

Este año traerá consigo un período de estabilización en su posición social, un progreso seguro en lo económico, ya que será un año de orden, de organización y de restructuración. Terminarás un trabajo importante y resolverás trámites legales que te preocupaban mucho. Podrás viajar sin riesgos y con satisfacciones profesionales. Demuestra tu capacidad realizando excelentes inversiones. El éxito provendrá de la experiencia adquirida y por méritos propios.

AMOR

Organiza tu vida sentimental y dale prioridad a las personas que te aman. Vivirás momentos tensos, algunos asuntos importantes se resolverán en casa. Todo vuelve a la normalidad con tu familia y eso te da tranquilidad. No discutas con personas en la calle. Rompe con la rutina. Debes de compartir y disfrutar del amor.

Las parejas deberán estar de las diferentes necesidades que tienen y compartir más tiempo juntos. Festejarán la llegada de nuevos miembros a la familia.

Los solteros tendrán la tendencia a engreírse, situación que no les favorece porque pueden caer mal ante los demás. Deberás tener paciencia hasta que la persona ideal llegue a tu vida.

HORÓSCOPO 2021 PARA VIRGO (23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE)

Signo mutable de Tierra, regente: Mercurio

Palabra clave: Concluir.

El 2021 te ofrece ser dueño de tu propio destino, podrás manejar tu vida y hacerles frente a todas las contingencias, llegando a alcanzar tus metas y hacer realidad tus proyectos. llegará como una energía protectora de esperanza, fe, y expansión que te acompañará durante todo el año. Serás muy afortunados durante este ciclo, aunque tu vida no siempre será fácil. Las estrellas influirán positivamente en su comportamiento para ayudarte a tomar las decisiones correctas.

SALUD

Deberás tener cuidado con tu salud este año, malestares en vías urinarias. Visita al médico a tiempo.

DINERO

Arriesgarás en algo que te gusta y deberás tomar la iniciativa para lograr tu sueño. Bendiciones que recibidas del cielo dejarán huellas imborrables en tu interior, un nuevo camino se apertura para ti. Recibirás noticas alentadoras en el trabajo que te motivarán. Es tiempo de ahorrar. Deberás cuidarte en los gastos que pudieran ser imprudentes.

AMOR

Cuidado con amores clandestinos que puedan ser descubierto. Tendrás la capacidad para romper el hielo con una persona que te gusta. Deberás aprender a cerrar ciclos. Una persona especial te hará sentir importante. Año para fortalecer tu relación afectiva y la unión con la familia.

Con la pareja, deberás estar pendiente de ella, atiéndelo más, dale más afecto, mucho más cariño. Mantén la llama viva de la relación amorosa, no dejes que se pague, se detallista y más amoroso. Demuestra tus sentimientos sin temor alguno.

Los solteros tendrán una nueva relación que los motivará nuevamente. Conocerás a personas con los viajes que planificas realizar durante este año, no te amarres a nadie para que puedas ser objetivo y escoger quien más te convenga.

HORÓSCOPO 2021 PARA LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Signo cardinal de Aire, regente: Venus.

Palabra clave: La Sabiduría.

El 2021 será un año de grandes cambios de orientación en la vida, atravesarás por un periodo donde tendrás la necesidad de mudarte de ambiente y de vivir en un lugar aislado de todo ruido y contaminación, buscarás la naturaleza. Deberás poner mayor ahínco para evitar demoras o retrasos en todo aquello que emprendas.

SALUD

No es conveniente tomar ningún tipo de decisión importante, ni programar operaciones quirúrgicas para este período

DINERO

Gracias a tu constancia y dedicación alcanzarás logros duraderos, lo habitual y lo que más valoramos es que todo cueste esfuerzo, pero también debes estar consciente de tus propias limitaciones. Este año deberás esforzarte más que lo habitual para la consecución de objetivos. Cuidado con problemas con personas de autoridad. Una nueva propuesta laboral. Aprovecha esta fuerza renovada para hacer que las cosas fluyan positivamente.

AMOR

Deberás buscar una solución a los problemas familiares, actúa con estrategia y mucha inteligencia emocional. El amor estará a tu lado. Estarás luchando para que todo lo que haces para complacer a tus seres queridos salga bien. Amigos que llegan a tu casa dejando una buena aura. El tiempo que pases al lado de tus hijos y de tus buenos amigos, será recompensado con creces.

Las parejas que estén en conflicto, pueden que pasen por pruebas difíciles que si son enfrentadas con inteligencia se podrán solucionar. Si se atraviesan por problemas legales o de divorcio, los acontecimientos podrían verse complicados. Al final todo se arreglará.

Los solteros deberán tener mucho cuidado con los chismes y los comentarios destructivos hacia su persona, no hacer caso y dejar las cosas así para no darle importancia.

HORÓSCOPO 2021 PARA ESCORPIO (22 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE)

Signo Fijo de Agua, regente Tradicional: Marte; Moderno Plutón.

Palabra clave: La Tranquilidad.

Es año 2021 tendrás un estado mental más metódico y disciplinado. La paciencia, la serenidad y la tranquilidad estarán disponibles para atacar algún problema que venga de larga data. También será posible poner en claro cualquier situación personal que se encuentre en un estado de confusión. Podrás realizar cambios importantes en tu entorno, teniendo un punto de vista más profundo y creativo.

SALUD

El estado de ánimo será clave para afrontar los problemas de salud. Manteniendo una actitud positiva los malestares disminuirán. Cuidado con tomar medicamentos sin vigilancia médica, puede que el hígado se vea afectado.

DINERO

Será un buen año para encontrar solución a asuntos postergados y tramitaciones rezagadas. Tiempo de beneficios para las actividades comerciales y habrá un aumento del sentido práctico y del negocio productivo. Una etapa excelente para viajes de negocios. Durante los primeros 4 meses del año es probable que mejoren notablemente las finanzas. Oportunidad para buenas inversiones.

AMOR

Evita las discusiones innecesarias en el hogar, refuerza más los lazos y fomenta las reuniones en casa con la familia. Deberás compartir más con las personas que amas. Un familiar enfermo que mejora. Da gracias a dios por todo lo bueno y considera lo malo desde la óptica del aprendizaje.

Con la pareja se pueden esperar cambios como rupturas o alejamientos que deberás atender a tiempo y resolver las cosas de la mejor manera. Deberás compartir con tu pareja, no te cierres. Celebración por un nuevo nacimiento.

Los solteros deberán cuidarse de personas cercanas a su entorno que no le dicen toda la verdad de las cosas que ocurren y que podrían afectarles. Nuevas oportunidades de crecimiento en un grupo con el que comparten. Viajes con amistades con gratas sorpresas.

HORÓSCOPO 2021 PARA SAGITARIO (22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Signo mutable de Fuego, regente: Júpiter

Palabra clave: El Optimismo.

En este año 2021 podrás lograr satisfactorias ganancias y buenas remuneraciones por diferentes actividades económicas a la vez. Serán tiempos sumamente aprovechables para los ascensos personales y todo tipo de crecimiento laboral e individual. Este año traerá consigo alegrías y diversión, inclinándolos a una vida social más activa, con mucho mejor estado de ánimo que el año anterior.

SALUD

La actividad física desplegada favorece la salud, ya que facilita la eliminación de toxinas y contribuye a reforzar la resistencia del organismo. Cuida la presión, evita comida chatarra y con condimentos. Molestias en el estómago.

DINERO

Recibirán noticias estimulantes y obtendrás ganancias por negocios prometedores durante todo el año. Posible entrada de dinero extra que deberás administrar responsablemente. En cuanto a lo que atañe a la economía, deberás ser especialmente cauto durante el primer trimestre del año con respecto a los gastos. Plantearás estrategias y nuevas formas de equilibrar tus finanzas en el futuro.

AMOR

Serán buenos momentos para programar reuniones con amigos y para las manifestaciones afectivas en general. Pueden surgir propuestas sobre el amor que deberás analizar bien si te conviene o no. Tendrás aciertos a través de la intuición e iniciativas apoyadas por terceros.

Con la pareja será un tiempo ideal para formalizar compromisos. Debes tratar de analizar todo con tranquilidad, impidiendo que te domine la confusión y el miedo. Te tocará vivir un momento de reconciliación y de una nueva oportunidad.

Los solteros encontrarán personas que los acompañen a sus aventuras, en viajes y en proyectos nuevos. Estarán con buena disposición irradiando alegría.

HORÓSCOPO 2021 PARA CAPRICORNIO (21 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Signo Cardinal de Tierra, regente: Saturno

Palabra clave: Proyectar.

En el 2021 es posible que veas coronar con éxito tus proyectos más ambiciosos, después de un periodo muy difícil. Mejorarás mucho el estado de salud al aportar un aumento en la vitalidad, una mayor energía y un estado de ánimo estimulante. También será un tiempo favorable para emprender cualquier tipo de estudios, sentirás un fuerte deseo de conocimiento.

SALUD

Tendrás la tendencia a sufrir dolores reumáticos, sentir la vitalidad disminuida, problemas en los huesos, en este caso las rodillas que es la parte del cuerpo. Deberás arreglarte los dientes, y también habrá que atender asuntos relacionados con la alimentación.

DINERO

Época de comenzar nuevos proyectos y expandirte. Te sentirás estimulado por el trabajo y por el deseo de adquirir nuevas responsabilidades. Verás aumentadas tus capacidades para la autodisciplina y la organización, forzándote a meditar sobre la forma de encarar el futuro, ofreciéndote la oportunidad de estructurar y organizar y adquirir nuevas cargas y responsabilidades apuntando al éxito.

AMOR

Habrá una tendencia al aislamiento, tu estado anímico no ayudará en las relaciones. El exceso de energía te vuelve intolerante con la lentitud ajena, te molesta la incapacidad de los demás de comprender de inmediato los conceptos que les estas exponiendo. Deberás trabajar más en el autocontrol y la tolerancia.

Las parejas se verán favorecidas en la vida cotidiana, pero tendrán malestares en la relación de pareja por tu falta de paciencia. Deberás ser más comprensivo y aprender de la convivencia.

Los solteros se sentirán con ganas de viajar a la aventura, conocer nuevos lugares y personas, relacionarse con personas del extranjero los motivará.

HORÓSCOPO 2021 PARA ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Signo Fijo de Aire, regente Tradicional: Saturno, Moderno: Urano.

Palabra clave: Soltar.

En este 2021 vivirás tiempos increíbles de innovación y de renovación, aumentando tus deseos de libertad e independencia. Es un período de importantes cambios en los asuntos cotidianos e inesperados desafíos que te pondrá impaciente frente a cualquier situación de falta de actividad, estarás dinámico y enérgico.

SALUD

Debes procurar mantener la tranquilidad y serenidad ante cualquier situación difícil, estarás un poco inquieto y puede provocarte inquietud, nervosismo y dispersión. Practica algún deporte para canalizar esa incontrolable energía. Habrá que observar especialmente durante este tiempo los problemas asociados al corazón y a la circulación.

DINERO

Estarás radiactivo, chispeante, canaliza constructivamente esas energías. Nuevas metas en este año. Buscas ayuda de una persona muy espiritual. Debes limpiar tu casa. Ten humildad, lo que quieres está logrado, concretado y materializado. Antes de final de año se te facilitarán las compras, las ventas, la firma de acuerdos y contratos, así como los viajes de trabajo.

AMOR

Hermano que te busca por viaje o apoyo familiar. Cambia esa actitud negativa, es tiempo de alzar vuelo o elevar anclas. Caminos abiertos para lo que quieres, no es mañana, es hoy. No estarás dispuesto a tolerar la lentitud para la solución de los problemas. Habrá mucha menos paciencia de lo normal y una tendencia a romper los vínculos más fácilmente.

Con la pareja deberás pensar bien lo que haces y las decisiones que has de tomar, lo que hagas hoy repercutirá drásticamente en tu futuro inmediato. Recuerda toda acción tiene una reacción. Ten calma, respira y oxigénate. Una luz al final del túnel.

Los solteros estarán ansiosos por encontrar una pareja ideal, deberás esperar que llegue en su tiempo la persona indicada. No seas apresurado, hay personas que te quieren, valóralas.

HORÓSCOPO 2021 PARA PISCIS (19 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO)

Signo mutable de Agua, regente Tradicional: Júpiter, regente Moderno: Neptuno.

Palabra clave: El Renacer.

Los sensibles nativos de Piscis vivirán un 2021 con un cúmulo de situaciones casi todas favorables. Todos los asuntos pueden mejorar, tanto en el plano personal como en el material. Será un año favorable para realizar viajes, para ocuparse de la salud, para solucionar temas legales, para realizar planes de emprendimiento y para encontrar un camino espiritual. Busca la inspiración necesaria para la creación de una obra, ya sea música, literatura o arte.

SALUD

No tomes en exceso. Cuidado con el uso indiscriminado de medicamentos. Malestares por el exceso de trabajo producirá molestias y fatiga generales.

DINERO

En este lapso, estarán en condiciones de consolidar un crecimiento monetario, se verá favorecida la expansión y el desarrollo. Se resolverán viejos problemas. Aparecerán oportunidades nuevas de negocio. Durante los primeros seis meses del año pueden existir propuestas económicas de trascendencia y una notable capacidad e intuición para realizar inversiones. Contarás con la lucidez mental y la adaptabilidad necesarias que lleves una cierta prosperidad en beneficio del ámbito familiar.

AMOR

La balanza emocional se desequilibrará un poco a mediados de año, pero pronto estarás seguro de lo que deseas en el amor. Buenas energías, canaliza tus pasiones. Disfrutarás de momentos especiales. Compromisos que deberás cumplir en el amor. Reuniones con mucha alegría en fechas especiales.

Las parejas aclaran una situación en casa, evita decir cosas de las que no estás seguro para no lastimar a tu pareja. No pongas a la otra persona entre la espada y la pared, deberás tomar decisiones importantes.

Los solteros experimentarán cambios y transformaciones en una situación económica, les afectará emocionalmente. El retorno de un viejo amor.

