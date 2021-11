Ingreso Solidario es un programa del Gobierno que tiene como propósito brindar auxilio económico a las familias de Colombia afectadas por la pandemia con $160.000 pesos mensuales. Prosperidad Social garantizó el pago de los giros 18 y 19 del bono a fin de mes de octubre, aunque se presentaron algunos retrasos. Sin embargo, todavía hay dudas sobre la entrega del giro 20.

¿Cuándo saldrá el giro 20 del Ingreso Solidario?

El Departamento de Prosperidad Social aún se encuentra con la entrega de los giros 18 y 19 del Ingreso Solidario, correspondientes al acumulado de los meses de septiembre y octubre. En ese sentido, los beneficiarios podrán reclamar los $320.000 pesos hasta el próximo viernes 12 de noviembre. En cuanto al giro número 20, aún no se ha confirmado una fecha oficial para la entrega.

Cómo ver si soy beneficiario del Ingreso Solidario

Te contamos de manera practica y sencilla lo que debes hacer para saber si eres uno de los beneficiarios del subsidio que otorga el gobierno de Colombia. Solo sigue los siguientes pasos:

Ve a la siguiente dirección https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ Haz clic en la pestaña “Consulta giros y beneficiarios en proceso”. Selecciona tu tipo de documento. Ingresa el número de documento. Escribe tu primer nombre. Escribe tu primer apellido. Coloca la fecha de expedición de tu documento. Activa la casilla de verificación. Clic en el botón “Consultar” y listo.

¿Quiénes pueden cobrar el Ingreso Solidario?

Ingreso Solidario es un programa dirigido para los hogares que no reciben apoyo económico de ningún programa social del Gobierno de Colombia, los cuales se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad. Acceden los que no pertenezcan a Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor (Colombia Mayor) y Jóvenes en Acción, ni sean beneficiarios de la compensación del impuesto sobre las ventas (IVA).

Cómo puedo cobrar el Ingreso Solidario

Para cobrar el Ingreso Solidario solo debes verificar el mensaje de texto que llegará a su celular indicando la fecha en qué puede realizar el cobro del bono. Después, debes acercarte a los puntos autorizados para retirar el monto que aparece vía SMS. Si ya tiene una cuenta bancaria recibirás la transacción de manera automática y de no contar con ella, el pago se realizará mediante SuperGIROS y su red aliada.

¿En qué bancos puedo cobrar el Ingreso Solidario?

Si usted es beneficiario del Ingreso Solidario de Colombia recibirá el giro de $160.000 mensuales por hogar en las siguientes entidades financieras:

Bancolombia

Bancamía

Banco Caja Social

Movii

Cómo verificar el giro en MOVii y DaviPlata

Para consultar si me realizaron los giros 18 y 19 y el próximo bono 20 del Ingreso Solidario en Colombia en MOVii y DaviPlata, debes ingresar a la tienda de aplicaciones de tu celular para descargar MOVii y registrar tu número de celular. Luego te llegará un SMS a tu teléfono que te servirá como el código de seguridad. Finalmente escoge tu tipo de documento y tome una fotografía al código de barras de su cédula.

¿Qué pasa si no retiro el dinero?

Si los beneficiarios de Ingreso Solidario no lograron cobrar el subsidio por algún inconveniente, el monto total se acumula. Pero, no podrá realizar el retiro del subsidio si se acumulan tres entregas seguidas ya que automáticamente queda suspendido del programa y no recibirá los $160.000 mensuales.

Para cualquier duda o consulta adicional puede escribir al correo ingresosolidario@prosperidadsocial.gov.co o comunicarse a los números 018000951100 (Línea Nacional) o (57+1) 5954410 (Línea Bogotá).

Cuáles son los canales oficiales de atención

A través de su cuenta oficial de Twitter, Prosperidad Social, alertó a los usuarios a tener cuidado y no caer bajo estafas de terceros que intentan comunicarse con los beneficiarios en Colombia mediante redes sociales o haciendo uso de link falsos, que no forman parte de los canales de atención de programa con la finalidad de sustraer información. Por ello, recordó lo siguiente: