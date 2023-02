El primer integrante de BTS en ir al servicio militar obligatorio en Corea del Sur fue Jin, quién nos dejó el pasado diciembre del 2022; y ahora sería el turno de J-Hope, según lo confirmó su agencia BigHit en un reciente comunicado. Una noticia que entristece al fandom, sin embargo se dio a conocer que el artista de Bangtan preparó nueva música antes de su despedida.

Jung Ho-seok, más conocido por su nombre artístico J-Hope, lanzará esta semana, un sencillo individual y su videoclip. Se trata de una canción del género de música “lo-fi” hiphop, con una melodía cómoda y una letra cálida, en la que J-Hope participó en la composición y la escritura de la letra. “On the street”, busca que dejar un mensaje de esperanza a sus seguidores hasta su regreso del servicio militar.

Hobi fue el primer integrante de BTS en presentar su música en solitario, cuando en julio pasado presentó su primer álbum ‘Jack in the box’ . Recientemente, el idol lanzó su documental “j-hope IN THE BOX” a través del streaming, y ahora ARMY espera con ansias este nuevo proyecto del artista de BTS.

¿De qué trata “On the street” de J-Hope de BTS?

Lo nuevo de J-Hope de BTS se llama “On the street” y hace referencia a las raíces del famoso idol surcoreano: el baile callejero, y cómo nace su amor por el baile.

¿Cuándo y a qué hora se estrena “On the street” de J-Hope de BTS?

El lanzamiento de “On the street” será tan solo en unos días. Este 3 de marzo el single del rapero verá luz a la medianoche (hora peruana). A continuación te compartimos los horarios según tu país.

Horarios del lanzamiento de “On the street” de J-Hope

Jueves 2 de marzo:

11pm: México

Viernes 3 de marzo:

12 a.m. Ecuador, Perú, Colombia

2 a.m. Brasil, Chile

6 a.m. España

BIGHIT anuncia enlistamiento de J-Hope al servicio militar

Según lo anunciado por BIGHITMUSIC a través de Weverse, J-Hope sería el próximo en enlistarse al servicio militar. Siguiendo así los pasos de Kim Seok Jin quien es el miembro mayor de Bangtan y fue el primero en ingresar al servicio militar.

Es así que Jung Hoseok (tras el comunicado) se convierte en el segundo miembro en ir al servicio militar.