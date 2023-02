Gran sorpresa se llevó ARMY esta mañana al descubrir que la cuenta personal de Instagram de Jungkook de BTS se había borrado repentinamente. El golden maknae de Bangtan desapareció súbitamente en la famosa red social y fans no tardaron en reaccionar a esta situación, ¿qué fue lo que pasó con la cuenta del idol de k-pop?

El nombre Jungkook ocupa las primeras tendencias del día en diferentes partes del mundo debido a que el integrante menor de la boyband surcoreana de BIGHIT cerró su cuenta oficial de Instagram, hecho que ha provocado diferentes reacciones del fandom. Tan pronto se corrió la noticia, comenzaron los rumores de que posiblemente su cuenta había sido hackeada o que el artista estaba preparando algo para sorprender a sus admiradores, sin embargo, la desaparición del usuario “@jungkook.97″ tiene algo mucho más profundo, y el mismo idol lo confirmó.

¿Por qué Jungkook cerró su cuenta personal de Instagram?

El intérprete de “Left and Right” era uno de los artistas surcoreanos con más seguidores en la red social de Instagram, sin embargo esta mañana el cantante de 25 años tomó la decisión de cerrar su cuenta oficial.

Jungkook para tranquilizar a sus fanáticos, escribió un breve mensaje en Weverse en el que dio a conocer su verdadero motivo. Según el idol cerró su cuenta de Instagram debido a que no era muy activo en dicha red social, por lo que prefirió dejar de usarla de forma definitiva.

“Borré mi cuenta de Instagram. No fue pirateada. Simplemente la borré porque no la estaba usando mucho… ¡Así que no se preocupen!”, escribió en un comentario provocando tristeza en sus millones de admiradores que lo seguían en aquella plataforma.

Sin embargo, para alegría de ARMY, Jungkook prometió seguir conectado y comunicándose con su fandom a través de Weverse Live, una app imprescindible para los fieles seguidores de BTS. “En verdad, no lo usé tanto. ¿Qué haré? Creo que me quedaré haciendo lives en Weverse de tiempo en tiempo”, añadió.

Cabe recordar que Jungkook lanzó por primera vez su cuenta personal de Instagram el 6 de diciembre de 2021 junto con los otros seis miembros de BTS.