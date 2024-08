Miles de peruanos ya solicitaron el retiro de su dinero acumulado en sus fondos AFP y muchos de ellos ya recibieron el monto que requirieron. Sin embargo, todavía quedan algunas fechas disponibles para acceder al trámite y también hay quienes aún no reciben el depósito correspondiente, en cuyo caso es válido preguntarse qué sucedería si la fecha para esta transacción cae un sábado, domingo o feriado, considerados días inhábiles. En esta nota te contamos lo que dice el reglamento de la SBS.

¿Cómo y cuándo se realizan los pagos del AFP?

De acuerdo con el reglamento, los afiliados podrán recibir el pago el primer desembolso a los 30 días de presentada la solicitud ante la respectiva AFP. Bajo ese mismo criterio, el segundo pago se hará 30 días después de haber recibido el primer pago. Por ejemplo, si tu número de DNI termina en 1 y primer depósito te llegó el 20 de junio, el segundo se hará el 20 de julio a más tardar.

Primer pago: será abonada hasta 1 UIT (S/5,150). Se entregará 30 días después de computada tu solicitud.

Segunda parte: será pagada otra UIT (S/5,150), 30 días después de la entrega del primer monto.

Tercera parte: será depositada la tercera UIT (S/5,150), 30 días después de la segunda entrega.

Cuarta parte: se entregará la última UIT (S/5,150), 30 días después de la tercera entrega.

¿Qué pasa si deben realizar el depósito un sábado, domingo o feriado?

Teniendo en cuenta esta información, es posible que uno de estos pagos esté programado para llegar un sábado, domingo o feriado tras 30 días de realizada la solicitud o del anterior pago. Es por ello que diversos ciudadanos interesados en administrar sus fondos se preguntan qué pasaría en este caso. Pues bien, la respuesta es bastante sencilla para el beneficio de los aportantes.

Dado que los sábados, domingos y feriados son considerados días inhábiles, no es posible recibir el pago en estas fechas. No obstante, para no perjudicar a los aportantes, las cuatro administradoras de fondos de pensiones han decidido optar por adelantar las fechas de depósito en estas situaciones. Es decir, en caso de un sábado o domingo, el pago llegaría el viernes y en caso de feriados, el depósito llegaría el día hábil anterior.

¿Hasta cuándo se puede solicitar el retiro del AFP?

Las solicitudes de registro para el retiro de dinero de la AFP continúan. Habiendo cumplido ya el cronograma oficial, los afiliados tienen hasta el sábado 17 de agosto, periodo libre, para poder realizar este proceso.

Como se recuerda, las primeras solicitudes se iniciaron el pasado 20 de mayo. Luego, de que los afiliados realicen su trámite digital a través del portal https://www.solicitaretiroafp.pe/, hecho el trámite recibirán una constancia de registro y después de dos días útiles, podrán monitorear el estado de su solicitud.

Cabe señalar que la Ley 32002, Ley que Autoriza el Retiro Extraordinario y Facultativo de los Fondos de los Afiliados al Sistema Privado de Pensiones Hasta por el Monto de Cuatro Unidades Impositivas Tributarias, se promulgó el 18 de abril de 2024.