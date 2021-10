Un día como hoy, 9 de octubre, pero de 1940 nació en Liverpool, John Lennon, el creador de la banda de rock británica más conocida en el mundo, The Beatles donde compartió escenario con Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Este 9 de octubre, el legendario músico John Lennon estaría cumpliendo 81 años de edad, pero en 1980 fue asesinado por un fan, quien le disparó a las puertas de su casa en el Edificio Dakota de Nueva York.

Muy aparte de la exitosa banda de rock, The Beatles, John Lennon tuvo una carrera en solitario entre 1970 y 1980, cuando compuso algunas de sus canciones más emblemáticas como ‘Imagine’, ‘Woman’ o ‘Jealous Guy’.

Una de las curiosidades de John Lennon, fue que sus padres le pusieron el nombre de John por su abuelo, y Winston de segundo nombre en honor al primer ministro británico del momento, Winston Churchill. Siendo el nombre completo del cantante John Winston Lennon.

La vida del artista no siempre fue maravillosa, pues primeramente sus padres, Alfred y Julia, se separaron cuando tenía 4 años. Su padre se dedicó a recorrer el mundo como marino mercante y volvió a ver a su hijo cuando John ya tenía 16 años. Asimismo, el joven cantante volvió a ver a su madre a los 17 años, lamentablemente no pudieron tener mayor contacto pues Julia falleció de forma traumática, al ser atropellada luego de ver a Lennon.

“Fue otro gran trauma. La perdí dos veces: una vez cuando me llevaron a vivir con mi tía, y otra vez a los 17, cuando murió físicamente. Me quedé muy, muy amargado”, explicó John en 1980.

Como se sabe, John Lennon es considerado el fundador de The Beatles, pues fue quien invitó a Paul McCartney a unirse a la primera banda de skiffle y rock and roll, que él mismo había formado con varios compañeros del colegio. El grupo se llamaba ‘The Quarrymen’, en referencia a la escuela donde estudiaban, ‘Quarry Bank High School’.

Otra de las curiosidades de su vida, fue que Brian Spstein estaba enamorado de Lennon, pues le confesó a su amigo, el periodista Michael Thonrton, que estaba totalmente enamorado del cantante, según publicó Thornton en el Daily Mail, de acuerdo a Cultura Ocio.

En su etapa como ‘beatle’, John Lennon publicó dos libros que tuvieron un rotundo éxito: ‘In his own write’ (Por su propio cuento) en 1964 y ‘A Spaniard in te works’ (Un españolito en obras) en 1965. Ambos libros recogen poemas, breves cuentos y relatos de Lennon, caracterizados por un fuerte componente surrealista.

John Lennon tenía una clara obsesión por el número 9, pues él creía lo veía de forma omnipresente en su vida. Un ejemplo es que nació un 9 de octubre, el mismo día que nació su hijo Sean 35 años después, nació a las 6:30 p.m. (6+3=9), Liverpool tiene 9 letras, Newcastle, la calle donde vivía, también. Y así, un largo etcétera.

Fue en 1965 que la estancia de Lennon en Almería, España, quien estaba ahí para actuar en la película ‘How I won the war’, y su canción inmortal ‘Strawberry Fields Forever’ inspiraron la película española ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’ de 2013, dirigida por David Trueba y protagonizada por Javier Cámara.

La cinta está envejecida y deteriorada, pero cuatro palabras en su amarillenta etiqueta desvelan su verdadero valor: "John Lenon (sic) - Skyrum Verge", una grabación inédita del ex-Beatle que fue subastada el martes en Copenhague por 49.760 euros lo que serían unos 58.000 dólares. (Fuente: AFP)