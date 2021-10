Hacia el éxito. El cantante José Álvaro Osorio Balvin, más reconocido por su nombre artístico J Balvin, nació en Medellín, Colombia y se ha convertido en uno de los cantantes urbanos más reconocidos en la industria gracias a sus divertidas canciones y su particular propuesta visual.

El artista siempre estuvo interesado en la música y a los 14 años descubrió su pasión por el género urbano durante un intercambio cultural a Oklahoma (Estados Unidos), donde tuvo la oportunidad de ir a Nueva York y enamorarse de este rubro. Aunque sus inicios estuvieron en el rock,

Antes de iniciar sus estudios universitarios, y durante gran parte de estos, formó parte de diversas bandas que rendían tributo a grandes agrupaciones como Metallica, Enanitos Verdes y algunos otros. Pero en determinado momento, cuando era parte del entonces grupo MDL Crew (ahora conocido como Universidad de la Calle), dejó sus estudios de Relaciones Internacionales en la Universidad EAFIT de Medellín.

Para cumplir sus sueños, Balvin se lanzó como solista y en 2004 grabó su primer sencillo, “Panas”; tema que habla sobre la amistad en un homenaje a su vida en Medellín. Este fue su despegue hacia el reggaetón. Posteriormente, sacó otras canciones como “La playa” y “Sencillo”, incluidas en su primer álbum de estudio “Real”, publicado en 2007.

J Balvin logró ser conocido en el mercado internacional gracias al éxito de sus canciones y giras por ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Miami y Boston; así como diversos reconocimientos por su talento. Rápidamente, el colombiano lanzó su segunda producción “El negocio” y lo promocionó con una gira por Europa.

En 2012, el colombiano presentó sus nuevos temas “Yo te lo dije” y “Tranquila”, los cuales evidenciaron el éxito del artista. Ese año y el siguiente, en medio del auge de su fama, J Balvin viajó al Perú y se presentó en “Combate”, uno de los programas más vistos de la televisión en ese momento. También se presentó el discotecas de Lima.

El empujón necesario

Uno de los impulsos que recibió J Balvin en su carrera sucedió en 2014 junto al cantante puertorriqueño Farruko. Tras lanzar su colaboración “6 A.M.”, el colombiano se ganó un nombre a nivel internacional. Gracias a ello, fue nominado al Grammy Latino como Mejor interpretación urbana y Mejor canción urbana; aunque no se llevó los galardones a casa. Lo que sí logro fueron dos Premios Lo Nuestro: Mejor canción y Colaboración urbana.

Ese mismo año, su producción “La familia” fue nominado a Mejor álbum de música urbana en los Grammy Latino, pero perdió ante Calle 13. Posteriormente, lanzó “Ay vamos” y se convirtió en el número uno de la lista de Hot Latin Songs. Le siguieron otros éxitos como “Ginza”, “Si tu novio te deja sola”, “Mi gente”, entre otros.

J Balvin continúo haciendo música y sacó otros discos como “Energía” (2016), “Vibras” (2018) y “Oasis” (2019), en el cual colaboró con el puertorriqueño Bad Bunny. Esta producción cuenta con diferentes ritmos, que incluyen sonidos latinos hasta jazz y donde resaltan temas como “Mojaíta”, “Cuidado por ahí”, “Qué pretendes” y “La canción”.

En 2020, antes de que el mundo entrara a cuarentena por la pandemia del COVID-19, el cantante colombiano tuvo la oportunidad de actuar en el medio tiempo del esperado evento Super Bowl como invitado de la diva del Bronx, Jennifer Lopez. En esa oportunidad, J Balvin cantó “Qué calor” y “Mi gente”. Tan solo un mes después, el reguetonero presentó su álbum “Colores”, donde incluye temas como “Rojo”, “Morado” y “Amarillo”.

Este año, como no podía ser de otra manera, J Balvin lanzó “JOSÉ”, su disco más íntimo y esperado. El pasado 10 de setiembre, el artista estrenó su nuevo material después de un verano lleno de acontecimientos para el artista, tras el lanzamiento de los sencillos “Qué Más Pues?” con la cantante argentina María Becerra, “Que Locura” e “In Da Getto” con Skrillex.

Durante el 2021, los múltiples sencillos que Balvin lanzó experimentaron un ascenso meteórico de popularidad gracias a la plataforma Tik Tok y ha logrado consolidarse como uno de los mayores artistas en Colombia y en el mundo. A pesar del éxito, J Balvin no ha sido ajeno a las polémicas.

Su pelea con Residente

El más reciente ´enfrentamiento´ de J Balvin ocurrió con el artista puertorriqueño René Pérez -más conocido como Residente-. Todo empezó cuando el colombiano se quejó en redes sociales sobre la poca valoración de los artistas del género urbano en los Latin Grammy 2021.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, dijo Balvin en redes sociales. Asimismo, pidió a sus compañeros que no asistan a la premiación.

Ante ello, Residente subió un video en su cuenta de Instagram para responder a lo dicho por su colega. “Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy?”, señaló. Además, recalcó que el colombiano no podía pedir que las personas no asistan porque en esta edición de los Latin Grammy se rendirá homenaje a la vida, carrera y labor social de Rubén Blades como ´Persona del año´.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cab***. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, agregó en el video que más tarde retiraría de Instagram.

En esa publicación, Residente comparó al intérprete de “In Da Getto” con un carrito de hot dogs. “A mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante”, sostuvo. Tras esto, Balvin respondió con una imagen al lado de estos puestos de comida rápida.

Pero la polémica no quedó ahí. Posteriormente, Residente contó que J Balvin lo llamó llorando para que retirara su publicación de Instagram.

“Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes: ‘Respeto tu opinión’. (...) Yo soy el mismo por las redes y al frente tuyo: con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú”, comentó Residente, dando a entender que Balvin no había cumplido con su palabra.

“Me quedé sin rimas, hot dogs; el tibio de Medellín, hot dogs; te llamé llorando, hot dogs”, finalizó el artista puertorriqueño. Continúe o no la polémica, lo que promete seguir es el trabajo del colombiano.

