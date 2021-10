La polémica entre Residente y J Balvin continúa. Los Latin Grammy 2021 y el boicot que orquestó el natural de Colombia fue el inicio, pero las idas y vueltas en redes sociales ya empezó a polarizar a otros artistas. René Pérez volvió a enviarle un mensaje contundente: “el tibio de Medellín”, le nombró.

“Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”, ya había iniciado el nacido en Puerto Rico. Incluso comparó al sudamericano con un “carrito de hot dogs” que aspira a ser un restaurante de “buena comida”. Más adelante, Balvin respondería con una imagen al lado de estos puestos de comida rápida.

¿Qué dijo ahora Residente de J Balvin?

Según lo explicado por el autor de ‘Latinoamérica’, el intérprete de ‘In Da Getto’ lo llamó llorando para que retirara su publicación de Instagram luego de que este eliminara el mensaje que escribió desde su cuenta en el que decía respetar su opinión. “Quedamos en que tú borrabas el disparate que escribiste y yo bajaba mi video”, explicó René.

“Terminaste llamando a todo mundo para que me buscaran, me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso, y por las redes me dices que respetas mi opinión, ¿qué más falso que frente a la gente hacerte el más bueno”, señaló el exintegrante de Calle 13.

Por otro lado, el portorriqueño confesó que no es él quien maneja sus redes sociales, sino su hermano; por lo tanto, no había visto la dimensión de la polémica generada en torno a su posición frente a la búsqueda de boicotear los Latin Grammy 2021, invocando a los artistas del género Urbano a que no asistan a la ceremonia.

“Me quedé sin rimas, hot dogs; el tibio de Medellín, hot dogs; te llamé llorando, hot dogs”, también comentó el artista centroamericano.

