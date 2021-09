Falta cada vez menos para la ceremonia de los Latin Grammy 2021 y algunas estrellas ya comenzaron a generar polémica. Esa vez, René Pérez -mejor conocido como Residente- cuestionó el boicot que pretende organizar J Balvin al pedir a otros artistas que no asistan a la premiación. ¿Qué sucedió?

Al ser anunciadas las nominaciones para la entrega de los premios, no faltó mucho tiempo para que el colombiano expresara su indignación ante la decisión de la Academia Latina de la Grabación. ¿Su preocupación? Asegura que los artistas del género Urbano no son valorados.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, comentó Balvin en sus redes sociales.

La respuesta de Residente

Más adelante, entre los que salieron a responder las palabras del músico natural de Medellín fue René Pérez Joglar -Residente- quien empleó un video de casi tres minutos en IGTV en el que contesta a lo dicho por su colega. “Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy?”, inició.

Tras enumerar a varios de los artistas nominados en distintas categorías, el portorriqueño continuó dirigiéndose al colombiano: “O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominao’, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los coj****?”, añadió.

Otro de los puntos que también indignó al exintegrante de Calle 13 fue la decisión de querer boicotear la celebración en la que se rendirá homenaje a la vida, carrera y labor social de Rubén Blades como ‘Persona del año’ de los Latin Grammy 2021.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blabes. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cab***. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, agregó en el video que más tarde retiraría de Instagram.

Antes de ello, Balvin también se tomó el tiempo de responder a René con un mensaje sencillo: “Respeto tu opinión”.

