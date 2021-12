¿Este 9 de diciembre será feriado? Una iniciativa legislativa busca que el día de la Batalla de Ayacucho sea declarado todos los años como feriado nacional, debido a su gran trascendencia en Latinoamérica, pero -de ser aprobada en las próximas horas-, ¿sería aplicable desde este 2021?

La Batalla de Ayacucho se libró en la Pampa de Quinua en Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, y es considerado un acontecimiento trascendental en la historia contemporánea del Perú y de las naciones latinoamericanas.

Se trató del último gran enfrentamiento dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas (1809-1826) y marcó el final definitivo del dominio administrativo virreinal español en América del Sur.

La Pampa de la Quinua fue escenario de la Batalla de Ayacucho (Foto: Promperú)

¿POR QUÉ SE QUIERE DECLARAR FERIADO EL 9 DE DICIEMBRE?

Se quiere declarar feriado el 9 de diciembre para conmemorar la Batalla de Ayacucho. El proyecto de ley 00684/2021-CR, presentado por la bancada de Perú Libre, propone modificar el artículo 2 de la Ley 24682 para declararlo no laborable bajo el siguiente término: “Declárese el 9 de diciembre como día feriado nacional en todas las entidades e instituciones públicas del país por conmemorarse la Batalla de Ayacucho que consolidó la independencia de América”.

Se considera, además, “idónea” esta propuesta legislativa, pues permitiría impulsar el turismo en esa región del país, concretamente en la Pampa de Ayacucho, pues es uno de los departamentos más afectados por la pandemia del COVID-19.

¿QUÉ DICE EL PLENO DEL CONGRESO?

El Pleno del Congreso de la República, el pasado 18 de noviembre, aprobó un proyecto de ley para declarar feriado nacional el 9 de diciembre para conmemorar la Batalla de Ayacucho.

La iniciativa, en primera votación, recibió el respaldo de la mayoría de los presentes: obtuvo 65 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones. Debido, a que no alcanzó los votos necesarios para ser exonerado de segunda votación, esta está prevista para el martes 7 de diciembre.

Con 60 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones, el Pleno aprobó, en primera votación, los PL 684 y 663. pic.twitter.com/4V9raizqXL — Congreso del Perú (@congresoperu) November 19, 2021

¿SERÁ FERIADO ESTE JUEVES 9 DE DICIEMBRE?

De aprobarse la norma, en la segunda votación del pleno del Congreso de la República de este 7 diciembre, esta debe remitirse al Ejecutivo para su promulgación. Luego el documento sería publicado en las normas legales y al día siguiente sería efectiva. El abogado laboralista César Puntriano indica a El Comercio que, de aprobarse la norma, esta entraría en vigor en 2022, porque ya están fuera de tiempo para que se pueda aplicar desde este jueves 9 de diciembre de 2021.

“Si se ve hoy y la prueban este martes en el Pleno del Congreso, la norma debe pasar al Ejecutivo para que se promulgue, debido que mañana (8 de diciembre) que es feriado; y el jueves recién la promulgaría. Técnicamente ya no llega porque las leyes entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano”, detalló.

Como segundo escenario, el especialista explicó que, si la propuesta de la bancada oficialista obtiene este martes luz verde en el Congreso, para que sea efectiva desde este jueves, tendría que pasar de inmediato al Ejecutivo para que se promulgada este martes 7 de diciembre por el Presidente y ser publicada al día siguiente en un edición extraordinaria del diario oficial. “Solo de esa manera podría declararse feriado nacional este jueves 9 de diciembre”, añadió.

No obstante, el especialista consideró que aprobar la ley de forma rápida no sería conveniente porque un feriado no laborable requiere ser anunciado con anticipación: “Serían dos feriados seguidos y se paralizarían las atenciones en las instituciones públicas; y además las empresas privadas no tendrían tiempo de organizarse”.

¿CUÁNTOS FERIADO QUEDAN EN EL 2021?

El 2021 tiene un total de 12 feriados y restan estos:

Miércoles 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Sábado 25 de diciembre: Navidad.

¿CUÁNTOS DÍAS NO LABORALES QUEDAN EN EL 2021?

Los días no laborables para los trabajadores del sector público del país que quedan en el 2021 son los siguientes:

Viernes 24 de diciembre de 2021.

Lunes 27 de diciembre de 2021.

Viernes 31 de diciembre de 2021.

* Lunes 03 de enero de 2022.