El actor vietnamita-estadounidense Ke Huy Quan ganó el premio Óscar como mejor actor de reparto tras su participación en la película ‘Everything Everywhere All At Once’ (Todo en todas partes al mismo tiempo).

En medio de lágrimas y visiblemente sorprendido, el artista dio uno de los discursos más emotivos durante la 95 edición de los premios Óscar.

“¡Mamá, acabo de ganar un Oscar! Dicen que historias como esta solo ocurren en las películas. No puedo creer que esto me esté pasando a mí”, expresó.

“Mi viaje empezó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados y de alguna manera terminé aquí, en el escenario más importante de Hollywood”, agregó con la voz entrecortada.

Además, hizo un pedido a las personas que veían el evento a no dejar de creer en sus sueños.

“A todos ustedes, por favor mantengan vivos sus sueños. Gracias por acogerme de nuevo”, afirmó.

Fue niño actor

La historia de Ke Huy Quan es una de las más sorprendentes ya que empezó en la actuación con solo 12 años participando en la segunda película de Indiana Jones (“Indiana Jones y el templo de la perdición”) luego que fuera elegido por Steven Spielberg.

Un año después, en 1985 formó parte de la película ‘Los Goonies’ como un niño ingenioso.

Tras ello se esperaba que tenga distintas participaciones en el cine, pero en 1990 decidió alejarse del ambiente artístico debido a la falta de oportunidades.

“Veía un callejón sin salida. No vi un camino fácil para mí. Pensé que no era lo suficientemente guapo, no era lo suficientemente alto, simplemente no había muchas oportunidades para los actores asiáticos”, contó en una entrevista.

A pesar de ello, siguió trabajando detrás de cámaras y se graduó en la Escuela de Artes Cinematográficas y, gracias a sus conocimientos del Taekwondo, coreografió escenas de acción en películas como X-Men y colaboró con Wong Kar-wai en 2046.

Volvió a lo grande

Sin embargo, siempre mantuvo intacto su sueño de actuar y un día luego de ver la comedia romántica Crazy Rich Asians (2018) se comunicó con su representante para buscar ofertas.

“Noté que el panorama estaba cambiando y una noche tuve una conversación con mi esposa. Le dije que quería volver a actuar...Y cuando el miedo al arrepentimiento superó cualquier miedo a volver, fue cuando decidí: tengo que hacer esto”, aseguró.

Dos semanas después, como una señal del destino, recibió una llamada para ser parte de “Todo en todas partes al mismo tiempo”, película que le permitió conseguir su primer premio Óscar.

