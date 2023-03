El último domingo se llevó a cabo la edición 95 de los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, conocidos popularmente como Premios Oscar.

El evento tuvo como gran ganadora al filme ‘Everything Everywhere All at Once’ la cual fue la película más premiada.

¿Qué película se llevó más Óscar?

‘Everything Everywhere All at Once’ hizo historia al obtener 7 premios Oscar durante la ceremonia de los Óscar..

El filme logró llevarse los siguientes reconocimientos:

Mejor actor de reparto - Ke Huy Quan (“Everything Everywhere All at Once”)

- Ke Huy Quan (“Everything Everywhere All at Once”) Mejor actriz de reparto - Jamie Lee Curtis (“Everything Everywhere All at Once”)

- Jamie Lee Curtis (“Everything Everywhere All at Once”) Mejor guión original - “Everything Everywhere All at Once,” Daniel Kwan & Daniel Scheinert

- “Everything Everywhere All at Once,” Daniel Kwan & Daniel Scheinert Mejor edición - “Everything Everywhere All at Once”

- “Everything Everywhere All at Once” Mejor director - Daniel Kwan, Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”)

- Daniel Kwan, Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”) Mejor actriz - Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”)

- Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”) Mejor película - “Everything Everywhere All at Once”

¿Dónde ver “Everything Everywhere All At Once”?

El filme se estrenó a mediados del año 2022 y hace pocos días fue reestrenado en varios cines del Perú.

Actualmente, se encuentra disponible en streaming en Prime Video, Claro Video y Apple TV.

VIDEO RECOMENDADO Michelle Yeoh gana el Oscar a Mejor Actriz 2023 por ‘Todo a la vez en todas partes’ (Video: ABC/Oscars).