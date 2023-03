Los Premios Oscars 2023 cautivaron a todos los fanáticos del cine. En una noche llena de emociones y momentos emotivos, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos entregó este domingo los galardones a lo mejor del séptimo arte.

Entre los momentos destacados de la noche estuvieron la entrega de estatuillas de Mejor Actor a Brendan Fraser (”The Whale”), de Mejor Actriz a Michelle Yeoh( “Everything Everywhere All At Once”) y de Mejor Actor de Reparto a Ke Huy Quan - (”Everything Everywhere All At Once”).

Asimismo, fue una noche exitosa para “All Quiet on the Western Front”, filme bélico de Netflix que se llevó cuatro Oscars en total. Sin embargo, este no es el único título que puedes disfrutar en dicho streaming.

A continuación, revisamos el resto de películas y documentales nominados en los Oscars 2023 que puedes ver en Netflix.

Oscars 2023: qué películas nominadas se pueden ver en Netflix

Mejor película

“All Quiet on the Western Front”

Mejor actriz

Ana de Armas por “Blonde”

Mejor cinta de animación

“Guillermo del Toro’s Pinocchio”

“The Sea Beast”

Mejor fotografía

“All Quiet on the Western Front”

“Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths”

Mejor película extranjera

“All Quiet on the Western Front” (Alemania)

Mejor maquillaje y peinado

“All Quiet on the Western Front”

Mejor banda sonora

“All Quiet on the Western Front”

Mejor diseño de producción

“All Quiet on the Western Front”

Mejor sonido

“All Quiet on the Western Front”

Mejor guion adaptado

“All Quiet on the Western Front”

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

Mejores efectos visuales

“All Quiet on the Western Front”

Mejor corto documental