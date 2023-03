Daniel Kwan y Daniel Scheinert ganaron el Oscar como en la categoría de Mejor director por su trabajo en “Todo en todas partes al mismo tiempo”, la película con más nominaciones en esta 95 edición de los premios de la Academia.

Con este reconocimiento, quedaron en el camino favoritos como Todd Field (“Tár”), Martin McDonagh (“Almas en pena de Inisherin”), Ruben Ostlund (“Triángulo de tristeza”) y Steven Spielberg (“Los Fabelman”).

“Esto significa mucho para nosotros, gracias a la Academia ”, dijeron Kwan y Schienert en su discurso.

Todo en todas partes al mismo tiempo llega a los cines peruanos este jueves. (Foto: oficial)

En otro momento de su discurso, Daniel Kwan se dirigió a su hijo, que todavía es un bebe que no tiene conciencia del logro que acaba de conseguir su padre.

“Si algún día ve esto, quiero que sepas que esto no es normal, esto es una locura, no tiene que conseguir nada así. Yo te voy a amar, no importa lo que suceda”, dijo el joven cineasta.

Por su parte, su compañero, Daniel Scheinert se refirió a sus propios padres, a los que agradeció por dejarlo ser siempre. “Gracias por el apoyo, siempre me dejaron ser quién soy, incluso cuando me vestía de drag de niño, lo que no le hace daño a nadie”, dijo el director.

Finalmente, ambos dedicaron sus premios: “A todas las madres”.

Últimos mejores directores

En 2022, Jane Campion se convirtió en la tercera mujer en ganar el Oscar como Mejor Directora, por su trabajo en “The Power of the Dog”, la cinta con más nominaciones a los premios de la Academia de ese año.

Un año antes, la directora china Chloé Zhao ganó en esta misma categoría por su trabajo en “Nomadland”. En 2020, el director surcoreano Bong Joon-ho ganó como Mejor Director por la aclamada “Parasite”, que hizo historia al ganar el Oscar a Mejor película, algo que ninguna cinta extranjera había logrado en 92 años de historia.

En 2019, Alfonso Cuarón ganó la ansiada estatuilla por la película estrenada en Netflix, “Roma” y en 2018, su compatriota Guillermo del Toro hizo lo propio por “La Forma del Agua” (“The Shape of Water”).

Afiche oficial oficial de "Todo en todas partes al mismo tiempo".

La favorita con 11 nominaciones

Con sus 11 nominaciones, la película de ciencia ficción “Todo en todas partes al mismo tiempo” lideró la carrera por las codiciadas estatuillas, que se entregaron este 12 de marzo en Los Angeles.

