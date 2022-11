Más de 700 mil personas que vivien en pobreza y pobreza extrema ya cobraron el bono alimentario de S/270, que busca paliar el incremento de precios de los alimentos. Según informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Lima, Piura y Cajamarca son las regiones con mayor avance (270.221 personas) en el pago del subsidio que inició el 2 de noviembre.

Link para ver si eres beneficiario

Hernán Pena, Director Ejecutivo de Pensión 65, subrayó que los únicos canales de consulta para recibir el bono son el portal www.bonoalimentario.gob.pe, que estará disponible las 24 horas del día, y si la persona no tiene acceso a Internet, puede llamar a la línea gratuita 101, y que estará disponible de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

Indicó también que a través de estos canales las personas pueden consultar: cuál es el medio de pago que se ha dispuesto para acceder al bono, qué día y en qué lugar podrá cobrar el bono. Para acceder solo se debe consignar el número de DNI.

Cómo va el avance del pago

El Midis informó que Lima cuenta con la mayor cantidad de beneficiarios que ya cobraron los S/270 que brinda el Gobierno (165.598 personas), seguido de Piura (56.435) y Cajamarca (48.188). Estas personas, que ya recibieron el subsidio monetario pertenecen a las modalidades de depósito en cuenta bancaria, billeteras digitales (Yape, Tunki y Agora) y pago en ventanillas del Banco de la Nación.

Le siguen las regiones de La Libertad (42.733), Cusco (37.321), Junín (37.185), San Martín (36.847), Lambayeque (33.144), Puno (30.939) y Loreto (28.263).

A nivel nacional ya cobraron el bono alimentario un total de 733.826 personas (17.3 %), de las cuales 475. 671 personas lo recibieron mediante depósito en cuenta. En tanto, 131.160 personas lo hicieron vía billeteras digitales.

Asimismo, los beneficiarios que no tienen cuentas bancarias y han recibido su pago en ventanillas del Banco de la Nación suman 126.995 personas.

No recurra a tramitadores

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía a que solo reciban orientación por los medios oficiales y no acudir a tramitadores, no compartir información personal, no divulgar códigos o claves de retiro, y no consultar en otras páginas de dudosa procedencia.

“Es una información personalizada, en la plataforma www.bonoalimentario.gob.pe le van a pedir validar su identidad, esta información no puede ser pública, por eso decimos que no hay gestores, no hay cadenas de WhatsApp para gestionar el cobro del bono”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

Consulta del bono alimentario en canales oficiales