Luis Advíncula atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera por su buen presente futbolístico. El futbolista peruano, que actualmente milita en Boca Juniors, no solo destaca en la Superliga Argentina, sino también en la Copa Libertadores.

Si bien los futbolistas destacados son los que se consolidan en una posición, el caso de Luis es distinto. Su polifuncionalidad dentro del campo lo ha convertido en una pieza fundamental en el esquema táctico de Jorge Almirón, director técnico ‘xeneize’. Con el entrenador paraguayo ya jugó de lateral, volante y extremo derecho. En esta última posición de labor ofensiva encontró el camino del gol.

Por su nueva faceta como atacante, los hinchas boquenses lo comparan hilarantemente en las redes sociales con Vinicius, Mbappé y hasta con el recordado Pelé. En este sentido, Advíncula ha perfeccionado una jugada que ya lleva su sello, que es desbordar por la banda, enganchar hacia el medio y pegarle de zurda al arco.

“Uno trabaja para jugar y le dije al entrenador que iba a jugar donde él quería. Tener a Chelo atrás es un gran resguardo, nos llevamos muy bien y me permite atacar tranquilo”, manifestó el peruano después de sus buenos juegos.

La capacidad que tiene Advíncula para alternar en distintas posiciones es porque anteriormente ya jugó en ellas. En lo que va de su carrera, lo han alineado en nueve ubicaciones. “Defensor, volante, delantero, estás re picante, hermano”, le comentaron tras dejar la cancha en unos de sus últimos partidos. “Yo solo quiero jugar donde me pongan, no me importa dónde”, expresó inmediatamente el lateral de Perú.

¿En qué posición jugó Advíncula en cada equipo donde estuvo?

Luis Advíncula ha jugado en varias posiciones dentro del campo de juego desde su formación en las divisiones menores. Desde que debutó en el fútbol profesional en 2009 con Juan Aurich, el popular ‘Bolt’ comenzó de delantero o carrilero. Gracias a sus buenas actuaciones, Sporting Cristal fijó su mirada en él, de la misma manera que la selección peruana, con la cual debutó en la Copa América de 2011 como volante o extremo por derecha.

En el 2012, el entrenador Roberto Mosquera, quien en ese entonces estaba en el banquillo de Cristal, le ofreció a Luis cambiar de posición, porque había conformado un tridente ofensivo con mucho gol y no tendría espacio en esa zona. “Me dijo: ‘Luis ¿tú quieres jugar?’”, y le respondí que sí. ‘Entonces vas a jugar de marcador’. ‘Profe ¿de marcador?’ ‘Sí, de marcador ¿Tú has escuchado la canción ‘Siéntate ahí de Oscar de León?’ Y tocó jugó de marcador”, confesó Advíncula.

Posteriormente, en su paso por Vitoria Setubal de Portugal, Newell’s y Perú, alternó de extremo derecho. Con ello, según informa el diario Olé, Advíncula ya habría jugado en las principales posiciones dentro del juego. Solo le faltaría jugar de 6 y ponerse los guantes.

El presente de Advíncula

A pesar de los malos resultados de Boca en la presente temporada de la liga argentina, el cuadro de ‘azul y oro’ cuenta con un presente importante, ya que lidera la tabla de posiciones del Grupo F en la Copa Libertadores con 7 puntos, junto a Deportivo Pereira. Un triunfo en la próxima fecha del torneo les permitirá a Advíncula y compañía celebrar la clasificación.

Respecto a la selección, el próximo mes el conjunto ‘blanquirrojo’ disputará dos amistosos frente a selecciones asiáticas. Por su buen momento, Advíncula debería estar en la lista de convocados, pero todo dependerá del nuevo entrenador, Juan Reynoso.