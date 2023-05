Tras quedar eliminado de la Champions League en octavos de final, en duelos de ida y vuelta ante el Bayern Múnich, se desató una crisis en el PSG. Si bien se mantienen como líderes de la Ligue 1, y es el candidato número uno para quedarse con dicha competición, las críticas no se han hecho esperar hacia varios de sus principales futbolistas.

En este sentido, tres de sus mejores jugadores, Neymar, Kyliam Mbappé y Lionel Messi tienen grandes posibilidades de no seguir en el club galo. Sin embargo, ellos tendrían diferentes motivos por los cuales se darían sus respectivas salidas.

Lionel Messi

La ‘Pulga’ ha sido el más criticado de los tres deportistas mencionados. Incluso, los mismos hinchas parisinos lo han insultado en pleno partido y también en los denominados banderazos. Se sabe que el Barcelona es el principal club que peleará por contar nuevamente con sus servicios. “He hablado con Messi para reconducir la situación”, dijo hace algunas semanas Joan Laporta, presidente de la institución azulgrana.

Neymar

El caso de ‘Ney’ no es tan distinto al del argentino, pues según medios medios franceses, el brasileño no está en los planes de la actual directiva para la siguiente temporada. Los aficionados no aprueban una renovación de contrato. Sus constantes lesiones y su irregular rendimiento en el campo de juego son algunas de las razones por las que no seguiría.

De acuerdo a los medios ingleses, Manchester United es uno de los equipos que desea contratar al exSantos. Erik Ten Hag, técnico del cuadro inglés, no desmintió dicho interés. “Cuando tengamos noticias, se las diremos”, señaló el estratega de los ‘Diablos Rojos’.

Kyliam Mbappé

A esto se le suma la posible salida de Mbappé. El periódico L’Equipe ha señalado que el atacante “podría decidir no ejercer la opción de ampliar un año en su contrato para mantener abierta todas las opciones. El francés tiene hasta el 31 de julio de 2023 para decidir si activa o no esta temporada 2024-2025″. Debido a la partida de jugadores importantes del plantel, el goleador de la selección de Francia tendría en mente analizar otras propuestas.

PSG: cuándo vuelve a jugar

PSG, líder absoluto de la Ligue 1 con 84 unidades, visitará este sábado 27 de mayo al Racing de Strasburgo. Este duelo está programado para jugarse desde las 2 p.m. (hora peruana). Este encuentro corresponde a la penúltima jornada de la liga francesa. Si el equipo de Messi gana, sin importar lo que pase en otras canchas, será campeón del torneo.

