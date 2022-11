Una de las series que se ha colocado entre las tendencias de Netflix es “Manifiesto”, un drama sobrenatural que ha logrado capturar la atención de los fanáticos de este tipo de contenido.

Ahora, tras mucho tiempo de espera, esta serie regresará con una cuarta y última temporada, por lo que los fans se preguntan cuándo será su estreno. En esta nota te contamos todos los detalles.

¿De qué trata “Manifiesto”?

“Un avión aterriza misteriosamente años después de despegar, y las personas a bordo vuelven a un mundo que ha continuado sin ellos y afrontan nuevas y extrañas realidades”, señala la sinopsis oficial en Netflix.

Creada por Jeff Rake y protagonizada por Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramírez, entre otros, la serie reconstruye la historia de un grupo de pasajeros del vuelo 828 de Montego Airways.

Luego de partir desde Jamaica con rumbo hacia Nueva York, estos pasajeros experimentan una breve pero poderosa turbulencia. Tiempo después, los 191 pasajeros y la tripulación aterrizan en el aeropuerto neoyorquino y reciben una inesperada noticia: desde que su avión despegó, han pasado más de cinco años y, durante este tiempo, se los presumió muertos a todos.

A partir de allí, la historia comienza a adentrarse en sus vidas, y varias personas comienzan a trabajar para descubrir qué ocurrió realmente con el vuelo 828 de Montego Airways.

¿Cuándo se estrenará la cuarta temporada de “Manifiesto”?

La cuarta temporada de “Manifiesto” se estrenará el próximo 4 de noviembre, así lo confirmó Netflix por medio de sus redes sociales. La publicación provocó la alegría de los seguidores de la serie, quienes ya no podían esperar más para saber la fecha.

Si las primeras temporadas de ‘Manifiesto’ te dejaron así: 🤯, la temporada 4 promete dejarte: 🤯🤯🤯🤯. 'Manifiesto' cuarta temporada, 4 de noviembre en Netflix pic.twitter.com/yUuwbMNClX — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 28, 2022

¿A qué hora se estrena la cuarta temporada de “Manifiesto”?

Cabe mencionar que la plataforma dio a conocer que la serie estará disponible desde el viernes 4 a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST). Y según estas franjas horarioas, conoce las horas específicas en las que podrás ver la producción desde el territorio donde te encuentres: