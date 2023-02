¿Melissa Peschiera tendrá escena de besos en Al fondo hay sitio? Esto respondió la periodista

Melissa Peschiera, conductora de “Domingo al día”, ha sorprendido a muchos a mostrar una nueva faceta en la actuación, pues hace unos días apareció en la exitosa serie peruana “Al Fondo Hay Sitio”. La popular periodista salió en el capítulo 16 de la décima temporada interpretando a ‘Clara, la reina de corazones’, personaje que aparentemente hará sacar celos a ‘Charito’.

En tanto su personaje en la serie sigue causando conmoción del público, la conductora de televisión brindó una entrevista para el diario Perú 21 narrando cómo fue que decidió mostrar su otra faceta al público que está acostumbrado verla narrando noticias. Además, contó si daría un beso a Paul Vega (Koki Reyes) en la ficción, a quien aparentemente le ha robado el corazón.

MELISSA PESCHIERA EN SU NUEVA FACETA ACTORAL

La periodista Melissa Peschiera decidió brindar una entrevista al diario Perú 21 en donde reveló cómo se dio su ingreso a la serie. “Esto nace a raíz de una conversación que tuve con Gigio Aranda y su esposa Estela Redhead en un evento que coincidimos. Les comenté que yo había actuado en mi época universitaria y me preguntaron si podría actuar en la serie y yo dije: ‘¡claro, me encantaría!‘ Un día me llaman y me dicen: ‘¿Quieres actuar?, mañana mismo grabamos’. Fue todo muy rápido”, dijo Peschiera.

Asimismo, indicó que se siente muy cómoda y agradecida con sus compañeros, pues desde el primer momento la apoyaron. “Han sido muy pacientes conmigo, muy comprensivos porque la verdad qué la primera escena que grabé me moría de nervios, no lo voy a negar. Tratar de estar a la altura de ellos es complicado, por lo menos quería dar la talla. Después de las primeras escenas y ver los buenos compañeros todo empezó a fluir más. Antes ya había hecho cameos apareciendo como yo misma, pero una cosa es interpretar a una misma y otra ser un personaje totalmente distinto a mí. Esto ha sido totalmente un reto muy complicado”, detalló.

“Ha sido una experiencia muy divertida y enriquecedora porque he estado trabajando al lado de actores y actrices que tienen una trayectoria prolífica. Mónica Sánchez, Paul Vega, Carlos Solano, Gustavo Bueno”, añadió la mujer de prensa.

¿QUÉ DIJO MELISSA PESCHIERA SOBRE DAR UN BESO EN LA FICCIÓN A PAUL VEGA (KOKY REYES) EN “AL FONDO HAY SITIO”?

Durante la entrevista, Melissa Peschiera no descartó dar un beso a su compañero Paul Vega que interpreta a Koky Reyes en la serie peruana. “Tendría que pensarlo... (Risas)”, dijo.

Por otro lado, la periodista contó que su familia está muy feliz y sorprendida con su participación en “Al fondo hay sitio”, pues al principio no quería que nadie sepa, pero cuando la vieron actuando indicaron que les parece un personaje muy divertido.