Natalia Alcocer, reconocida actriz de México y de amplia trayectoria, fue detenida la mañana del último martes 28 de marzo. Este caso ha provocado sorpresa en el ámbito de los espectáculos de dicho país. A continuación, te contamos los detalles de esta polémica situación.

Según El Universal, Alcocer había presentado una denuncia hacia su expareja Juan José Chimal. Esto se había dado el año pasado y el motivo fue por violencia doméstica. Sin embargo, a través de Instagram, la mexicana declaró que quien había empezado un proceso legal en su contra era él.

En base a lo manifestado, al momento de la captura ella había asistido a los juzgados familiares para conocer cuál era el estado de la solicitud por pensión alimenticia que Chimal estaba en la obligación de cumplir con sus hijas. Para su sorpresa, fue detenida.

“Bueno, aquí saliendo de juzgados y me van a arrestar, me estaban esperando (los policías)”, indicó Natalia por medio de un video en Instagram.





“Esto que está pasando no es legal, no me pueden arrestar aquí”, mencionó Alcocer, quien se negó a ser detenida por los efectivos policiales.

Los policías dieron a conocer que la detención de Alcocer tenía fundamento, pues no había presentado a sus hijas a una convivencia familiar.

Por medio de otro video, la actriz pidió el apoyo correspondiente de parte de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.





Natalia Alcocer: cómo se encuentra de salud

En las últimas horas se dio a conocer que la famosa intérprete había sido hospitalizada. No obstante, también se confirmó que se encuentra estable a nivel de salud.

“Gracias a todos los que han estado al pendiente de Natalia. Está hospitalizada y por fin estable, al igual que el bebé”, indica una historia de su cuenta de Instagram.





(Foto: captura Instagram)

