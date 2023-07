El horóscopo chino se encuentra conformado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde es importante verificar el año de nacimiento. El zodiaco oriental está compuesto por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo. Este 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía influirá a los demás integrantes del horóscopo.

HORÓSCOPO CHINO: PREDICCIONES PARA EL MES DE JULIO

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Esta semana serás un buscador. Sentirás la necesidad profunda de buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades, de refrescar tu manera de pensar, de permitirte cambiar. Es de sabios cambiar de opinión. Todos estos movimientos que sientas en el interior de tu ser te llevan a encontrar nuevas personas, nuevas maneras de pensar, de las cuales tomarás lo mejor para seguir en la vida. En lo laboral espera éxitos, ya has demostrado de lo que eres capaz de lograr y esto por fin será tomado en cuenta, escucha nuevas propuestas, puede ser que sea algo que te haga seguir brillando. Tu salud es muy buena estos días, la fortaleza es toda tuya, la energía está vibrando alto y no habrá nada ni nadie que estos días te saque de balance. El dinero fluye de tal manera que puedes darte gustos culposos.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Desde el primer día de esta semana planifica bien tu agenda, solo así podrás organizar tu tiempo para todo lo que se te presenta estos días, no vayas a quedar mal con nadie por mala organización, toma en cuenta que absolutamente todo lo que hagas esta semana será para tu crecimiento profesional, todas las reuniones serán para abrirte puertas a nuevas y grandes oportunidades. Tu salud es muy buena, y si estas saliendo de algún malestar físico, esta semana recuperas la fuerza y esa preocupación se queda atrás.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Esta semana te da la oportunidad de perfeccionarte en lo profesional, se te abren puertas y te dan oportunidades para actualizarte en lo que haces, obtendrás nuevos conocimientos que en un futuro no muy lejano te pueden ayudar a crecer de manera más rápida. No eches en saco roto consejos de mayores, que jamás se te olvide que más sabe el diablo por viejo que por diablo, son consejos bien intencionados. Esta semana necesitas recobrar la confianza que te perdió tu pareja por no cumplir tu palabra, tus promesas, aun estas a tiempo de cumplir y que ella, él, vuelva a poner su fe en ti. Cuida de la salud de tus huesos, pueden estar sufriendo de alguna vieja molestia, un nuevo chequeo médico será necesario.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Tendrás una semana agotadora, te tocará reconstruir muchas cosas que se te cayeron con el caos de días pasados, pero que no te pese, verás que valdrá la pena el esfuerzo, porque será una reconstrucción más fuerte y firme después del aprendizaje adquirido después del caos. Deja de pensar en venganza, si hubo caos es porque así tenía que ser, y sí, seguramente esa persona ayudo a desatarlo, pero con el tiempo hasta se lo agradecerás, así que evita ese sentimiento y enfócate en el nuevo crecimiento. Esta semana el dinero vendrá de a poco, se paciente, adminístralo bien y podrás cubrir cada necesidad. No quieras resolver nada que tenga que ver con el amor, esta semana no tendrás ni el tiempo ni las palabras adecuadas que se merece tu pareja, déjalo para la próxima semana. Administra bien tu fuerza física, tu energía, solo así podrás llegar al fin de semana sin sentir que te paso un tráiler encima.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

La flojera no es lo tuyo, tú siempre estas muy activo, activa, así que levántate y anda, que no te gane el desgano, la tristeza, la apatía, es momento de que te actives, solo así podrás darle un cambio a todas estas energías que sientes dentro de ti y no sabes cómo deshacerte de ellas, el movimiento físico ayuda mucho a poder encausar las emociones a su justo lugar. Es una semana que te puede abrir nuevas posibilidades en lo que se refiere a lo profesional, hay alianzas poderosas, pero sin movimiento no hay nada. Se acercan a ti personas que valoran y aprecian tu trabajo, el empeño que pones siempre, no las decepciones ni te decepciones a ti mismo. Tu salud física pasa por una semana ideal, pero hay que poner especial cuidado en la emocional.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

La impotencia puede sacarte del balance que tanto has trabajado en semanas pasadas, así que trata de mantenerte en equilibrio, entiende que no todo lo puedes tenerlo bajo tu control, a veces, como esta semana habrá situaciones que no puedas resolver o enfrentar y te causaran frustración, pero puedes manejarla, ya lo has hecho antes, solo es cuestión de recordar cómo para que puedas hacer uso del aprendizaje pasado. Se paciente con todo lo que te acontezca esta semana, pueden ser días eternos, el tiempo se te puede hacer muy largo y sin resolver cuestiones de cualquier ámbito, así que tranquilo, tranquila, la semana mejorará y al finalizar todo se empezará a mover más rápido. Cuida de tu dinero, no lo gastes sin antes tener un colchoncito, porque el dinero también sufre demoras que pueden ayudar a esa frustración. No bajes la guardia en la salud, estas saliendo de una no muy buena racha y por ese motivo no debes de descuidar lo avanzado.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Te sentirás como una estrella en ascenso, llegó tu momento, por fin sabes que estas en el camino correcto, por fin sabes que la meta es tuya y nada ni nadie te hará dudar de lo contrario. No pierdas de vista el camino, que no te distraiga nadie con comentarios mal intencionados, tú a lo tuyo sin mirar a los lados ni atrás, solamente adelante. El enfoque y la determinación con la que te mueves en estos días es formidable, sentirás como la energía se apodera de cada parte de tu cuerpo, serás el ejemplo se muchos de muchas. Esta semana tienes tanta energía y apertura que puedes abarcar varias posibilidades, una de ellas es volver a la escuela, has tenido ganas de prepárate más, de que tus conocimientos sean aún más grandes, bueno, pues llegó el momento, retoma estudios o comiénzalos, podrás con todas las responsabilidades que te eches encima estos días. Tu salud es muy favorecedora para realizar tus planes, solamente no la descuides, sigue el buen camino que tomaste hace tiempo y mantén a raya todo mal.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Eres brillante, que nadie te diga lo contrario. Esta semana puedes estar rodeado de palabrerías, de envidias y chismes detrás de la pared, te enterarás, pero lo mejor que puedes hacer es hacer oídos sordos no importando de donde provengan, solo así no generaras mala energía que puede derivar en dolores de cabeza o estomacales. Ocúpate de tus labores en el trabajo, haz lo tuyo, y cuando termines será con resultados positivos las habladurías callaran. En el amor puedes sentir la necesidad de un compromiso más profundo, sientes que ya es momento se sentar cabeza y así es, solamente ten la seguridad de que tu pareja sienta lo mismo. Tu economía se aspecta de maravilla, puede tener un incremento en tus ingresos, ya te lo merecías, trabajas demasiado y por fin te lo reconocen a través de un aumento de salario. Tu salud es envidiable tanto física como emocional, solo te falta un poco más de conexión con el plano divino.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Sabes que debes esforzarte, las cosas no llegan por obra de magia, es trabajo continuo y bien hecho siempre da recompensas, así que ponte las pilas, quítate la decidía de encima y a trabajar. Lo más difícil es ponerte en marcha, ya en el camino tomarás impulso y ya nada, ni nadie, ni tú mismo, ni tú misma te quitarán del camino a la meta. El pasado puede asomarse de nuevo a tu puerta, trata de que no te gane la tentación y abrirle, te costó demasiadas lagrimas cerrar ese ciclo como para que hoy vengan a querer sacarte de balance de nuevo. Tu salud física se aspecta muy buena, pero tu salud emocional puede estar un poco endeble, cuídala, medita, has ejercicio, retoma una dieta que de verdad nutra a tu cuerpo físico.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Deja de sentirte solo, sola, no lo estas, primero que nada, te tienes a ti y después a toda tu familia y amigos que son muchos, debes entender que si sientes soledad no es más que cuestión tuya, de tus pensamiento y emociones en desequilibrio, pon atención ahí, pon en orden estas emociones, nadie más que tú puedes llenar esos vacíos emocionales. Esta semana el dinero empezara a fluir de manera lenta pero segura, el movimiento es seguro, recibirás pagos atrasados, cubrirás algunas de tus deudas y por fin comenzarás a sentir un alivio grande. En la salud se te quita un peso de encima, recibes formidables noticias de estudios o análisis que te realizaste y esto te devuelve el buen ánimo, así que a seguir haciendo lo que estás haciendo para mantener la salud al cien.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Es momento de retomar el poder, necesitas volver a darte el valor que te han quitado, y que dejaste te quitaran por no querer dar batalla, pero sabes bien que tu mereces ese puesto, ese lugar, así que manos a la obra, es tiempo de que te reconozcan, no pares esta semana hasta que estes de nuevo en el camino del éxito. Estos días son propicios para que comiences un nuevo romance, no te lo pienses más y ve a declarar el amor que sientes desde hace tiempo, el no, ya lo tienes, ahora ve por el sí, no te sigas guardando esos sentimientos tan legítimos que tienes por ese hombre, por esa mujer. Esta semana es muy buena en todo lo que se refiere a compras, si estás pensando en cambiar el coche, pues hazlo ya, tendrás exactamente lo que necesitas. Cuida de tus extremidades, puedes estar pasando por dolores de huesos.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

La intensidad será tu huella esta semana. Debes de tranquilizar tu genio, todo lo tomarás muy a pecho y esto te puede traer problemas, desde que piensen que eres muy sensible, hasta que digan que tienes poca tolerancia a las personas, a la frustración, a las perdidas. Estos días bájale tres rayitas al carácter para que todo marche lo más estable posible, evítate líos por tu carácter intolerante. Ya pasará, solo es un tránsito energético que pasa por tu signo los primeros días de esta semana. Esta jornada utiliza esa hiper sensibilidad para mejorar otras cosas, tienes el chance de ponerte en los zapatos de los demás y saber cómo es que verdaderamente se sienten y así entender un poco del por qué su comportamiento frío. Pon atención a las finanzas puedes estar teniendo algunas fugas de dinero, pensando que son gastos pequeños, pero de gastito en gastito cuando veas ya será una gran fuga. En la salud ten cuidado con el estrés, puede generarte dolores fuertes de cabeza.

HORÓSCOPO CHINO: ¿QUÉ REPRESENTA CADA SIGNO?

Rata : Es una persona ingeniosa, creativa, inteligente, astuta, con capacidades de liderazgo y habilidades sociales.

HORÓSCOPO CHINO: ¿CUÁLES SON SUS ELEMENTOS?

En caso tu año de nacimiento finalice en 0 o 1 formas parte del grupo de metal, si termina en 2 o 3 entonces eres agua. Si acaba en 4 o 5, tu elemento es madera. Si tienes 6 o 7, eres fuego y si posees el 8 o 9, tu grupo es tierra.

METAL (0-1)

Alegres, independientes y amantes del poder, así son las personas que nacen con esta influencia. Saben cuando van por buen camino y en qué momento no deben arriesgarse. Son poseedores de una mente brillante, tienen claridad, disciplina y competitividad.

AGUA (2-3)

Creativos, transparentes y amantes de la verdad. Los que tienen el agua como elemento necesitan mejorar la confianza en sí mismos. Son capaces de adquirir grandes responsabilidades y triunfar en lo que se propongan.

MADERA (4-5)

Fuertes, emprendedores, atrevidos y audaces. Los nativos de madera poseen mucha voluntad y confianza en sí mismos, por esta razón, son tenaces al trabajar y no temen luchar por una causa justa. Tienen mucha fe en sus sueños y metas, luchan por ello.

FUEGO (6 o 7)

Poderosos e impulsivos, estas personas aportan pasión a cada aspecto de su vida. Son positivos y dan lo mejor de sí en cada proyecto. Su temperamento se relaciona con el corazón y la pasión, involucran sus emociones y sentimientos, y todo lo hacen con amor.

TIERRA (8-9)

Prácticos, precavidos, apasionados y seductores. Los nacidos con este elemento se esmeran pensando en el futuro y planificándolo, por lo que pueden olvidarse del presente. Son muy trabajadores y confiables, con los pies bien puestos en la tierra.