Memes de Julio Iglesias para el sexto mes del año: mira las mejores imágenes

Desde hace un buen tiempo, los memes de Julio Iglesias son un clásico en las redes sociales. Y es que a inicios del mes de junio, muchos internautas empezaron a compartir a través del internet varios memes donde se ve al cantante en diferentes cuerpos o diferentes poses. A continuación, algunos memes del compositor español.

JULIO IGLESIAS: MEMES DEL CANTANTE ESPAÑOL

JULIO IGLESIAS: ¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DEL CANTANTE?

Hace unas semanas, Julio Iglesias se pronunció sobre su estado actual de salud y aprovechó para desmentir rumores de una supuesta pérdida de memoria y uso de silla de ruedas. A través de su cuenta de Instagram, el reconocido cantante español dijo sentirse “muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad”.

“De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre”, escribió el intérprete de ‘Me olvidé de vivir’ y ‘Abrázame’ en su red social.

Asimismo, Julio Iglesias mostró su incomodidad por las diferentes versiones que se dieron en redes sociales y medios de comunicación sobre una supuesta enfermedad que le impedía recordar sus canciones o poder caminar sin ninguna dificultad.

“No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos, Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad”, mencionó el cantante de 79 años.

JULIO IGLESIAS ESCRIBIRÁ DETALLES DE SU EXPERIENCIA EN LA MÚSICA

En marzo de este año, Julio Iglesias anunció a sus seguidores que se encuentra escribiendo sus memorias con el objetivo de contar detalles acerca de su experiencia en la industria de la música, así como los recuerdos de su trayectoria como cantante.

“Ojalá que no pare, y sin darme cuenta voy poco a poco llenándome de nostalgias siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás, sin embargo, sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida. Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar, las dos emociones juntas son en realidad la propia vida”, se lee en una publicación.