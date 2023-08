Luis Miguel está en Argentina dando inicio a su gira internacional “Luis Miguel Tour 2023″ y, desde su llegada, circuló la teoría de que el “Sol de México” usa un doble que lo suplantan durante sus shows en vivo. El cantante mexicano deleitó en sus conciertos a sus oyentes por dos horas y media, en donde se lució cantando baladas, boleros, tangos, temas de pop y música tradicional mexicana. Sin embargo, en las redes sociales ha circulado videos de las dos primeras presentaciones de su gira y el aspecto del artista ha dado mucho de qué hablar. Asimismo, medios argentinos han dado su punto de vista, asi como el periodista de Argentina, Luis Ventura, presidente de APTRA, quién señaló en varios medios televisivos que el intérprete de La media vuelta llegó al país “con tres dobles”.

¿Por qué se rumora que Luis Miguel usa dobles en sus conciertos?

Sus dos primeros shows ofrecidos en Argentina los pasados 3 y 4 de agosto se volvieron viral en redes sociales debido a que algunos asistentes notaron ciertos rasgos peculiares en el Luis Miguel que estaba actuando sobre el escenario, asegurando que parecía otra persona y no se trataría del “Sol de México”, lo cuál generó gran inquietud entre sus seguidores y fanáticos del artista, así como el de la prensa argentina.

Algunos justifican su nuevo aspecto adjudicando que el artista tiene 53 años de edad actualmente; otros han asegurado que su figura luce distinta por la pérdida de peso derivada de esta nueva gira. Mientras que algunos destacaron la gran similitud de este supuesto doble con actores como Alexis Ayala, Diego Boneta o Sergio Mayer.

“No es Luis Miguel, se parece más Diego Boneta que este doble”, “Claro que si es, lo que pasa es que adelgazo mucho y estamos acostumbrados a verlo más llenito”, “Esta persona, que claramente no es Luis Miguel, es una mezcla entre Alexis Ayala y El Sol”, “Yo creo se comunicó con Tom Cruise y se pasaron los secretos de la juventud, wow guapísimo”, son algunos de los comentarios más destacados de las publicaciones.

Luis Miguel arrancó esta noche su “Tour 2023” con un lleno total en Buenos Aires. Después de 4 años de ausencia, Luis Miguel regresa sin música nueva pero con todos sus conciertos vendidos en Argentina, Chile y EUA. Abrirá en México el 14 de noviembre.



pic.twitter.com/OJ6q6VvD6R — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) August 4, 2023

Asismismo, el conductor de Secretos Verdaderos (América), Luis Ventura, aseguró que Luis Miguel vino a Argentina pero no se presentó en el Movistar Arena, sino que lo hicieron sus dobles.

“Él juega con sus dobles. Él vino con dos dobles extranjeros y no viajaron en su mismo avión porque alguno puede hacer una comparación. Vinieron en distintos momentos de la previa. Hay un doble argentino al que le dijeron ‘avisá en tu casa a tu familia que hasta que no se vaya Luis Miguel vos vas a quedar afectado a este operativo, el operativo LM”, aseguró el conductor en su programa.

El periodista de espectáculos de Argentina reveló el por qué Luis Miguel usaría dobles: “No siempre está 100%. Hay veces que no está en su plenitud. Su condición de salud muchas veces no es la mejor. Ha tenido excesos con el alcohol, con la droga y no siempre está con una disponibilidad para subir a un escenario. Por supuesto que esto se va desmentir y va a tratar de disimularse”.