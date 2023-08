¿Quién podría ser el ganador de “La Casa de los Famosos 2023″? Esto se comenta en TikTok y ya es viral

En la actualidad, La Casa de los Famosos ha logrado convertirse en uno de los reality shows más populares en México. Luego de muchas semanas llenas de sorpresas y emociones, este programa está a solo días de finalizar la temporada y con ello la mayoría de seguidores cuentan las horas para conocer al ganador de la competencia.

¿QUIÉN SERÍA EL GANADOR DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

Por ahora, Wendy, Nicola y Poncho son los nombres que más fuertes suenan a llevarse la gran suma de dinero que entrega el programa; sin embargo, una usuaria tomó la decisión de preguntarle a su aparato inteligente, Alexa, el nombre del posible ganador del reality.

“Se dice por ahí que Poncho podría ser el ganador, pero quién sabe, en una de esas Wendy nos da la sorpresa”, fueron las palabras de la asistente virtual. Como se sabe, la final de La Casa de los Famosos México será este domingo 13 de agosto, los usuarios no tardaron en realizar teorías sobre el clip que ya cuenta con más de 300 mil reproducciones en TikTok.

Ante la respuesta de Alexa, los seguidores se pronunciaron al respecto sobre la posible ganadora de la competencia. “Por favor, Wendy Guevara, la comunidad te apoya”, “vamooos wendy somos team wendy y sera ganadora”, “Wendy y Poncho son mis favoritos a ganar, aunque yo quiero que gane mi paisana Wendy” o “hay pobrecita esa alexa, WENDY GANADORA”, son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.

¿QUÉ DIJO WENDY GUEVARA SOBRE SU CUMPLEAÑOS?

Wendy Guevara compartió con sus compañeros de ‘La Casa de los Famoso México’, cómo se sentía al saber que en estos días cumplirá 30 años de vida. En una conversación con Sergio Mayer y Emilio Osorio, Wendy se mostró emocionada y nerviosa a la vez, ya que será la primera vez que lo pasará en un reality en vivo.

“El sábado 30 años de morra, 30 años de mujer (...) me siento rara de cumplir 30 años, se escucha raro no, como la de ‘Si tuviera 30′, ay no, como la película (...) Sí siento, siento los treinta como wow, porque 28 y 29 yo decía ‘estoy chavilla’, pero no me siento vieja, sino que siento que ya debo de empezar a madurar, yo voy a ser cómo siempre soy” dijo Wendy

Asimismo, no dudo en decir que se siente bien y orgullosa de lo que ha conseguido a su edad, como contar con su camioneta y su casa. “A mis treinta que voy a cumplir me siento orgullosa porque digo bueno, no he terminado de comprar mi casa, ya la compré, nunca me imaginé, para lo que viví yo, nunca lo imaginé “, sostuvo.

“Hace dos años que me fui a vivir sola, yo no sabía pagar un recibo de agua, de luz, ahora entiendo como mi papá decía “apaguen las luces” (...) y ahora yo veo los focos prendidos y digo porqué ching%$% está el foco prendido”, agrego.