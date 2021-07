Netflix , así como otras plataformas de streaming, suelen renovar su catálogo cada mes. Así como añaden nuevos títulos de series y películas, también los quitan. A continuación, te contamos cuáles serán los estrenos de la plataforma para agosto.

Series

4 de agosto

Control Z - Temporada 2

En la cocina con Paris Hilton





6 de agosto

Hit & Run

13 de agosto

Valeria - Temporada 2





20 de agosto

La Directora

Todo va a estar bien





25 de agosto

Clickbait





31 de agosto

Chicas Buenas - Temporada 4

¡A despertar la felicidad!, con Marie Kondo

Sin fecha de estreno

Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados

Keeping Up with the Kardashians - Temporada 5

The Real Housewives of Beverly Hills - Temporada 5





Películas

6 de agosto

Vivo

La Nube

Las Dos Reinas - 49%





10 de agosto

El Souvenir





11 de agosto

El Stand de los Besos 3





13 de agosto

Beckett





20 de agosto

Sweet Girl





27 de agosto

Él es Así

