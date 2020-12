Nilson Loyola hizo una pausa a sus vacaciones para conversar con El Comercio sobre lo que significó el título 20 para Sporting Cristal . Además, contó cuál fue la clave para que el elenco celeste pueda mejorar tras el receso por la pandemia del coronavirus, entre otros temas más.

¿Qué sensaciones tras ganar tu primer título nacional con Sporting Cristal?

Después de todo lo que pasó me siento muy feliz, contento de lograr lo que se vio el domingo. Fue un premio al esfuerzo que tuvimos todo el plantel a lo largo del año.

¿Cuál fue la clave para que Sporting Cristal al final de temporada consiga el título nacional?

Comenzamos muy mal con una racha negativa, y la clave fue la unión que tuvimos durante todo el tiempo de cuarentena, en la que entrenamos en casa de manera virtual por zoom.

Creo que ahí fue donde todos nos comprometimos a entrenarnos bien para llegar bien al reinicio del campeonato.

¿Cómo fue la presentación del profesor Roberto Mosquera y cuál fue el mensaje para cambiarles el chip?

Nos dijo que estábamos en el mejor club del Perú, que teníamos que ser conscientes de eso. Además, dijo que quizás algunos o la mayoría de jugadores no estaban en el nivel que debíamos, pero que él había llegado justamente para eso.

Yo creo que así se dio tanto el comando técnico como los jugadores nos comprometimos a poder dar lo mejor de nosotros en lo que restaba del año y gracias a Dios se pudo obtener el título. Esa mentalidad se vio reflejada tras perder la fase 2 ante Ayacucho y después vencerlos en la semifinales.

La verdad que el partido de la final dolió mucho porque aparte de que nos enfrentamos a un buen equipo como Ayacucho, nosotros sabíamos que ese partido podíamos haberlo resuelto en el primer tiempo porque tuvimos muchas oportunidades de gol. No la supimos aprovechar y eso nos pasó factura.

Gracias a Dios mentalmente el equipo psicológicamente estábamos muy bien y yo creo que en esos dos partidos demostramos que éramos serios candidatos al título.

¿Y qué me puedes contar de la final ante la ‘U’?

El equipo salió con una actitud muy positiva. Además, todos saben que las finales se juegan con corazón.

Nosotros veníamos de muchos partidos. Estábamos muy cansados físicamente, pero el equipo salió mentalmente muy bien, a proponer, jugamos muy bien y eso fue lo que nos caracterizó una vez que se reinició el torneo.

En un año complicado por la pandemia del coronavirus, ¿el título se valora más?

Fue un año demasiado duro, no solamente sufrimos nosotros también la familia, pero más reconfortante es salir campeón y mirar atrás diciendo: Sufrimos tanto que ahora nos toca este premio y hay que disfrutarlo.

De los títulos nacionales en el Perú que tienes como profesional, ¿Este es el más importante?

Sí, claro. Soy hincha de Cristal y eso para mí es un valor agregado. Tuve la oportunidad de salir campeón con Melgar, un equipo que le debo mucho y le agradezco. Pero este título con Cristal se valora más porque no solamente yo soy hincha sino mi familia. Es más reconfortante.

¿Qué indicaciones te daba el profesor Roberto Mosquera?

En lo personal influyó bastante el profesor Mosquera. Al igual que Sebastián Salvatore (preparador físico), y el profesor Claudio. Ellos me dieron mucha confianza para desenvolverme de la mejor manera, porque era consciente que hasta ese momento tenía un campeonato muy irregular.

Al reinicio del campeonato poco a poco fui encontrándome y más que todo fuimos encontrándonos como grupo.

Luego de eso, los resultados se dieron solos y a partir de ahí cada jugador fue potenciando su nivel futbolístico.

Eso nos ayudó para llegar bien sobre todo a la final. Nosotros teníamos un plantel increíble. La clave fue la unión que tuvimos dentro de las concentraciones, entrenamientos, en las charlas virtuales, eso nos jugó a favor como grupo e hizo que las cosas se hicieran más fácil al momento de afrontar los partidos.

Imagino que el momento más duro este año fue la desconvocatoria de la selección peruana por lesión...

Fue duro porque no estaba en la selección y todas esas cosas a uno mentalmente le juegan en contra, pero era consciente que tenía que subir mucho mi nivel para tener la oportunidad.

Gracias a Dios en el reinicio pude demostrar. No tuve esa suerte porque me lesioné y la pasé mal en ese momento.

Por algo pasan las cosas, eso me ayuda y me sirve de experiencia. Ahora que campeonamos la verdad que estoy muy feliz, contento y con ganas de que el próximo año me potencie en lo personal para tener otra oportunidad en la selección.

¿Hablaste con el profesor Ricardo Gareca cuando te desconvocó por lesión?

Sí, hablé con él porque justo al día siguiente de que me lesione tuve que presentarme en la Videna, pero primero fui a realizar los exámenes.

Lamentablemente salió que tenía un desgarro. Ahí en la Videna hablé con el profesor y él me respaldó totalmente y me dijo: “Que esté tranquilo, que lo primordial era tratar de recuperar de manera rápida para volver a jugar y que si estaba al mismo nivel de ese entonces, iba a tener mi oportunidad”. Pero sabes que un desgarro es un poco complicado. Eso hizo que demore, volví y lo más importante que en beneficio del grupo las cosas se nos dieron.

¿Qué objetivos se han trazado para el 2021?

En primer lugar nos hemos puesto la valla alta por el campeonato obtenido. Sobre todo por el nivel y el tipo de juego que hemos demostrado.

Pero no sé qué compañeros llegarán y quiénes no seguirán. Confío mucho en este grupo porque hemos logrado muchas cosas, nos hemos fortalecido, nos conocemos y pienso que trabajando, poniéndonos serios desde el primer momento que iniciamos la pretemporada, las cosas van a ir bien haciendo una buena Copa Libertadores con la bendición de Dios.

¿Qué tan importante fue tener a Lobatón y Soto dentro del comando técnico?

Ambos fueron importantes porque nos enseñaron muchas cosas y compartimos muchos momentos. Eso hizo que el grupo se fortalezca.

¿Conversaste con Juan José Luque?

No mucho. No participaba con el grupo. Dejaba el lugar al profesor Mosquera. En los momentos que compartía con nosotros nos daba totalmente el respaldo. Eso ayudó a que el grupo se sienta en confianza.

¿Pero que venga un profesional de su categoría suma mucho a la institución?

Demasiado, porque un profesional de ese nivel ayuda mucho con sus conocimientos y todo lo vivido allá en España, tanto en lo administrativo como deportivo.

¿Hasta cuándo tienes contrato con Sporting Cristal?

Yo tengo contrato hasta el 2023.

¿Te has propuesto seguir siendo el marcador titular por izquierda en Cristal?

Yo no me fio ni confío en nadie. El puesto primero hay que ganarse en la cancha, el hecho que hayamos salido campeones no quiere decir que tenga un puesto seguro el próximo año. Tenemos que trabajar para eso y lo haré desde que inicie la pretemporada.

Finalmente, ¿Saben la fecha de inicio de los exámenes médicos y de la pretemporada?

La verdad que no nos han dicho. Imagino que después de fiestas ya se comunicarán con cada uno de nosotros para decir la fecha que tenemos que presentarnos.

