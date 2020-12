Robert Lewandowski ha firmado un año espectacular y las recompensas no tardaron en llegar. Tras ganar el Premio The Best FIFA, el delantero del Bayern Múnich tuvo un nuevo reconocimiento al ser elegido mejor deportista del año 2020 por la Agencia de Prensa Polaca.

El delantero fue condecorado por delante de otras figuras como el británico Lewis Hamilton, el sueco Armand Duplantis, el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal, que acabó en la quinta posición.

Es el tercer polaco de la historia que consigue el galardón después de 63 ediciones. Desde su comienzo, en 1958, sólo triunfaron los atletas Zdzislaw Krzyszkowiak (1958) e Irena Szewinska (1966 y 1974).

Grandes nombres del deporte de Polonia como los futbolistas Zbigniew Boniek y Grzegorz Lato o el mejor marchador de la historia, Robert Korzeniowski (ganador de cuatro oros olímpicos y tres mundiales), no consiguieron nunca el primer puesto.

Lewandowski fue pieza clave del Bayern Múnich esta temporada. Con sus goles, colaboró activamente en la consecución de la Bundesliga, la Copa y la Supercopa de Alemania y, sobre todo, la Liga de Campeones que logró tras superar en la final al París Saint-Germain.

Rafael Nadal, que ganó el título en 2008 y 2010, acabó en la quinta posición con 72 puntos. Por encima del tenista español quedaron Djokovic (85 puntos), Duplantis (169 puntos), Hamilton (176 puntos) y Lewandowski (180 puntos).

Cabe señalar que el galardón recoge los votos de 25 agencias de noticias europeas, entre las que se encuentra la Agencia EFE española.

Con información de EFE

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Crisitano Ronaldo, Messi y Neymar: las mejores postales de los futbolistas en esta Navidad