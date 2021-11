Los teléfonos celulares ya son parte de nuestro día a día pues no hay momento en que no utilicemos estos dispositivos. El uso de la telefonía móvil en España, ha ido en aumento y solo un 96% de ciudadanos tiene un teléfono móvil, de los cuales el 87% utiliza smartphones. Estudios revelan que la vida de un teléfono es entre 18 y 24 meses en la actualidad por el mal uso de las baterías. Por eso, te contamos por qué no debes cargar tu móvil toda la noche.

¿QUÉ PASA CUANDO DEJAS CARGANDO TU MÓVIL TODA LA NOCHE?

Muchas personas tienen la costumbre de dejar cargando sus teléfonos celulares durante toda la noche mientras duermen para que a la mañana siguiente tengan su batería al 100%, sin saber que esto puede dañar las baterías. Los teléfonos inteligentes modernos son inteligentes, lo que significa que han incorporado chips de protección que evitarán que el teléfono cargue más de lo que debería”, dijo Edo Campos, portavoz del fabricante de baterías Anker a Time.

Asimismo, indican que al tener cargadores de calidad con chips de protección, se evita que se libere más energía. Un ejemplo es que al llegar al 100% de la carga, el hardware de protección evita el ingreso de energía y por ende, el cargador se apaga. Sea cualquiera de los casos, se recomienda que no supere más de dos horas para tener la carga completa ya que alcanzar el máximo, el cargador sigue trabajando.

AUMENTO DE TEMPERATURA

En ese sentido, no hay tiempo para que el teléfono pierda carga y se produce un “rebote” de la batería del móvil por la carga. Es decir, puede provocar un aumento de temperatura en el teléfono y de esta manera, se afecta la vida del celular. Muchas personas dejan sus teléfonos cargando en sus camas; ante ello, expertos alertan a no colocar los teléfonos debajo de la almohada o sobre la ropa debido a que esto podría traer consecuencias graves.

Por ello, se recomienda cargar el móvil sobre una superficie plana o de manera para que no se produzca mucho calor y se evite un incendio por los materiales inflamables. Recuerda que mientras más cargas el teléfono, reduces la capacidad de que la batería disminuya con cada ciclo. En conclusión, a mayor tiempo de que el dispositivo se encuentre conectado, disminuye más la vida de la batería.

¿CARGAR EL MÓVIL EN LA NOCHE CONSUME ELECTRICIDAD?

Estudios realizados demuestran que el dejar el móvil cargando toda la noche no consume más energía, tal y como se comprobó con una prueba con cargadores de diferentes marcas, a través de un medidor de corriente disponible en Amazon. Se puso a prueba cargadores de iPhone, iPad, MacBook, de móviles y tablets con sistema Android, de portátiles Windows, de Chromebook y Nintendo 3DS, entre otros y el resultado fue de 0.0 watts.

MÁS TIPS PARA CUIDAR LA BATERÍA DE TU CELULAR