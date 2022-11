3 razones del por qué a los gatos le gustan las aceitunas

El gato es un animal con el olfato muy desarrollado y que a su vez le permite reconocer su territorio, por lo que analizan no solo los olores, sino también perciben diferentes señales químicas que son llamadas feromonas, que sirven para la comunicación entre felinos. La estimulación olfativa en gatos también se denomina catnip.

Es por ello que, el médico veterinario, Diego Dacak, revela que la estimulación olfativa en gatos es muy importante ya que tiene como objetivo no estresarse entre ellos, pues al padecerlo puede conllevar a cambios repentinos de conducta como marcaje, rascado en lugares inusuales, además de acicalamiento excesivo.

¿POR QUÉ EL AROMA DE LAS ACEITUNAS LES ATRAE A LOS GATOS?

A pesar de que a algunas personas no les guste el olor o sabor de las aceitunas, todo lo contrario sucede con los felinos que a través de la estimulación olfativa tienen una actitud muy particular. El aroma los activa de alguna manera, pues las aceitunas tienen un componente que actúan como las feromonas.

Aunque, es importante recordar que los gatos pueden comer una aceituna pero debemos tratar de evitar de que no sea de forma recurrente, ya que el vinagre y la sal que son conservantes de esta fruta que tienden a causar problemas urinarios.

Si le van a dar de comer aceitunas a los gatos, debes tener en cuenta que tendrán que ser las descarozadas o sin el hueso de la fruta, ya que el carozo podría causar obstrucción en el aparato digestivo del felino.

3 RAZONES POR EL CUAL LOS GATOS AMAN LAS ACEITUNAS

Les proporciona estimulación mental. Es regulador y eliminador de estrés residual. Proporciona entretenimiento y diversión.

¿POR QUÉ LOS GATOS SUELEN AÚLLAR DURANTE LA MADRUGADA?

De acuerdo con Ana Martínes, medica veterinaria, los gatos suele aúllar en temporada de reproducción, y este sonido lo desarrollan entre ellos. De esa manera, podemos oírlos cuando están en celo y frecuentemente es en los techos.

“Los sonidos que escuchamos durante la madrugada no son los simples maullidos de los gatos, sino un aullido. Este sonido generan los gatos en los techos cuando están época de reproducción y se pelean, se arañan y tiene una conducta de reproducción por pisar a una gata”, dijo Martínez.

Asimismo, la especialista indicó que no debemos preocuparnos si nuestra mascota aúlla en la noche, ya que es un indicativo que se encuentra en celo. “Ahora, si tu me dices que mi gato está esterilizado, sea hembra o macho, y está haciendo no un maullido, sino un aullido en la madrugada o todo el día, allí sí deberíamos preocuparnos, ya que es un indicador de que hay algo que no le está pasando a la mascota, ya sea por dolor u otras eventualidades”, explicó.