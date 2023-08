Es muy probable que muchas personas hayan tenido en su manos un billete que no sabían que su valor podría ser más grande de lo que dice en él. Un billete puede aumentar drásticamente su valor si presenta características que la diferencian por completo de las demás, ya sea por un error de diseño o una marca en específico.

En este sentido, existe un billete de 1 dólar que podría costar la inimaginable cifra de 5 mil dólares. Esto se debe a que esta divisa tiene aspectos que la vuelven única y especial, por lo cual es muy valorada y buscada en el mundo del coleccionismo de monedas y billetes.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL BILLETE DE 1 DÓLAR QUE PUEDE COSTAR MÁS DE 5 MIL DÓLARES?

Esta información sobre el billete de 1 dólar se dio a conocer luego que un usuario de Mercado Libre ofreciera un billete de 1 dólar de 1957 muy especial a cambio de 5 mil dólares.

En el frente, del lado izquierdo y al lado de la cara del bilete se encuentra el número 1 y la leyenda con la frase “this certificate is legal tender for all debts public and private”.

En el lado derecho no cuenta con la clásica leyenda “one”, correspondiente al valor del billete; en su lugar dice “Washington D.C.”, además de tener un sello de color azu, característica que lo hace más llamativo.

Billete de un dólar que vale aproximadamente 5 mil dólares. | Foto: Mercado Libre

Según recoge TyC Sports, hay más billetes de 1 dólar que se están vendiendo en Mercado Libre. Tal es el caso de un local llamado “Filatelia y Numismática Kurchan”, que posee un billete de 1 dólar de 1956.

Esta divisa está valorizada en más de 41 mil dólares y cuenta con un detalle característico en la parte reversa: no cuenta con ninguna figura ni paisaje, solo destaca la palabra “ONE” de fondo y una frase sobre esta que dice “one dollar”.

Billete de un dólar que vale aproximadamente 41 mil dólares. | Foto: Mercado Libre

¿CÓMO SABER SI UN BILLETE DE 1 DÓLAR VALE MÁS DE LO QUE PARECE?

Algunas características inmediatas para identificar el valor del billete de un dólar en el mercado del coleccionismo de monedas y billetes es si la divisa es de la serie original de un dólar del Banco Nacional. Existen muy pocos, ya que fueron impresos y entregados a los bancos nacionales individuales en todo el país en esa época. Según algunos especialistas, este puede valer 30 mil dólares.

Otra característica es si el número de serie es consecutivo de manera ascendente, descendente o si ocho de sus siete dígitos se repiten. Por ejemplo, si el número de serie es 77757777, a pesar que el número 5 se encuentra por el medio, es considerado especial.

También, existe un billete de la serie “Legal Tender Rainbow”, que es el favorito para los coleccionistas. Este es denominado como “dólar arcoíris” y destaca por sus múltiples colores entre los que resaltan el rojo y azul, a diferencia de los clásicos dólares verdes.

¿POR QUÉ ALGUNOS BILLETES PUEDEN VALER UNA FORTUNA?

Los billetes de un dólar que tienen peculiaridades tienen un valor elevado debido a que son únicos en su especie y fueron emitidos de manera legal incorrectamente. Es decir, son billetes que contienen errores pero que legalmente sí tienen un valor.

Lejos de los errores que pueden tener los billetes, también están las peculiaridades que pueden contener estos billetes, como lo son por ejemplo el número de serie o la extraña forma de su diseño, entre otros.

Debido a esto es que hay personas que coleccionan estos billetes y están dispuestos a pagar cientos de miles de dólares por conseguir uno de ellos.

¿QUÉ ES EL DÓLAR?

El dólar es una unidad monetaria utilizada como moneda de curso legal en varios países alrededor del mundo. Es la moneda oficial de los Estados Unidos de América y también se utiliza en otros territorios y naciones como moneda de facto o como reserva internacional.