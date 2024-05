Ely Yutronic fue protagonista de un informe de “Magaly TV La Firme” que generó gran polémica. En dicho reportaje, se hacía referencia a los trabajos que tuvo muchos años atrás la periodista y conductora de ATV Noticias como bailarina y modelo. A esta situación, que dio que hablar en redes sociales, se refirió la comunicadora. A continuación, te vamos a contar qué dijo exactamente sobre lo señalado por Magaly Medina.

Por qué Ely Yutronic considera un golpe bajo el informe sobre su pasado que emitió programa de Magaly Medina

Yutronic fue entrevistada por ”Día D” y dijo que fue una bajeza lo dicho por Medina. “A veces las sociedades dicen, ella fue modelo, ya no puede ser conductora, periodista, abogada o ingeniera. ¿Y por qué no? ¿Acaso no tenemos derecho a formarnos y estudiar? No tengo nada de lo que avergonzarme, pero sí es cierto que ha sido un golpe bajo, un trago amargo, porque no refleja la profesional que soy hoy”.

¿Qué dijo Ely Yutronic sobre ‘Paco’ Bazán?

Asimismo, la periodista se refirió a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Francisco ‘Paco’ Bazán: “Yo con él jamás he compartido extra profesionalmente. Lo he visto dos veces en mi vida y no tengo nada que decir por qué... ni siquiera lo conozco fuera de su faceta como presentador de un programa. ¿O sea, no tienes su WhatsApp, conversas, nada? Nada. Nunca me he tomado un café con él. Nada”.

Así fue la comparación que hizo Magaly Medina de Ely Yutronic con Tula Rodríguez

Hace varios meses que los coqueteos entre Ely Yutronic de “ATV Noticias Edición Central” y Paco Bazán de “El Deportivo, en otra cancha”, se volvieron más recurrentes cada vez que interactúan previo al inicio del programa deportivo, motivo por el cual empezó a especularse con un posible vínculo sentimental entre ambos, y ahora último despertado el interés de Magaly Medina mediante la realización de un reportaje donde muestra imágenes inéditas sobre su pasado.

Tras ello la periodista nacida en Chile que labora en Canal 9 desde noviembre de 2023, no dudó en hacer uso de algunos minutos del noticiero que conduce, para revelar detalles acerca del camino recorrido previo a convertirse en comunicadora de profesión, y confesar que inicialmente trabajó como modelo y anfitriona.

En ese sentido, y un día después de lanzado el reportaje sobre Ely Yutronic que causó controversia, es decir, viernes 10 de mayo, Magaly Medina volvió a referirse a ella comparando su historia con la de Tula Rodríguez, Mónica Cabrejos, Karla Tarazona, entre otras, quienes también en determinado momento “vistieron plumas y lentejuelas y se calatearon para calendarios”, por ejemplo, y hoy trabajan como actrices, presentadoras y/o panelistas.

Qué dijo Ely Yutronic sobre su pasado

“Desde muy jovencita, desde los 16 años que trabajo ... siempre tuve el deseo y las ganas de comunicar”, dijo inicialmente a modo de respuesta sobre las imágenes propaladas por “Magaly TV, La Firme” donde se le observa en diminutas prendas, y hasta bailando al estilo pole dance con látigo en mano.

Confiesa además que gracias a los trabajos realizados como anfitriona y modelo “pude generar los recursos y ahorrar para poder ir a Madrid a estudiar periodismo, que era mi anhelo”.

Finalmente, Ely Yutronic expresa que a sus 36 años “no tengo nada de lo que avergonzarme, todo lo contrario, me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido” porque “nadie es perfecto”, no sin antes aprovechar la oportunidad para agradecerles a las personas que confiaron en ella para liderar diversos proyectos desde que ejerce la profesión.