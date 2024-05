Luego de casi un mes fuera de las canchas debido a una lesión en el hombro izquierdo, José ‘Tunche’ Rivera volvió a jugar para Universitario de Deportes y nada más ni nada menos que en el partido de hoy contra Botafogo. Aunque el resultado no fue el esperado para los hinchas ‘cremas’, muchos se encuentran felices de que haya vuelto a las canchas y aguardan que retome su desempeño de antes en los enfrentamientos. Justamente, coincidiendo con se retorno a los estadios, la Conmebol publicó una entrevista en la que el delantero revela los motivos tras su curioso apodo.

¿Por qué José Rivera lleva el apodo de ‘Tunche’?

Pocas horas antes del partido entre Universitario de Deportes y Botafogo en Lima, la cuenta oficial de la Conmebol especializada en la Copa Libertadores publicó una interesante entrevista con José Rivera. El delantero, que recientemente cumplió 27 años, contó la historia detrás de su curioso apodo: ‘Tunche’. Para empezar, aclara que este no es un sobrenombre reciente, sino que se remonta a la época en que fue convocado para el equipo sub-23 de la selección nacional.

“Compartiendo con los compañeros, empezaron a preguntarme cómo era la selva, los mitos de la selva, y yo les comencé a contar sobre cuentos de terror y de ahí les comencé a meter al ‘Tunche’, que para silbando y mientras más lejos, está más cerca de ti”, relató. “Cómo era de noche me decían ‘ya, ya callate, estás dando miedo ya, ‘Tunche’ te vamos a decir”.

Es de esta manera que sus compañeros fueron llamándolo ‘Tunche’ a manera de broma debido a que proviene de la Selva y las historias que contaba. Poco a poco este apodo se fue popularizando hasta que todos empezaron a llamarlo así. Este sobrenombre cobró todavía más popularidad recientemente, desde su ingreso a la ‘U’ en 2023 y tras su buen desempeño en el equipo.

¿A José Rivera le molesta que le digan ‘Tunche’?

Como la mayoría de apodos, uno normalmente no los elige, sino que van formando parte de nuestra identidad conforma más personas nos llaman de una manera particular. Por ello, es válido preguntarse si el joven delantero está contento con este sobrenombre o si le incomoda de alguna manera. Después de todo, el ‘Tunche’ es una especie de espíritu o demonio de una leyenda amazónica.

Sin embargo, el mismo José Rivera compartió que no tiene problema alguno. “Un día me preguntaron sobre eso, si me gusta que me llamen el ‘Tunche’ y yo dije que era con lo que había comenzado y que estaba bien porque sé de donde viene”, afirmó el delantero.

Universitario de Deportes queda fuera de la Copa Libertadores

Botafogo de Brasil venció 1-0 a Universitario en Lima, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2024, y avanzó con el colombiano Junior a los octavos de final. El gol del triunfo del Fogão lo anotó Jeffihno a los 77 minutos del partido disputado en el estadio Monumental este jueves 16 de mayo.