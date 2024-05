Por qué Jean Ferrari no podría postular a la presidencia de la FPF: esto explicó Diego Rebagliati

Durante los últimos tiempos, el actual presidente la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, ha estado involucrado en diversos problemas, por lo que algunos han salido a mostrar su deseo de asumir dicho cargo, pese a que su periodo termina en el 2025. Este es el caso de Jean Ferrari y su pretensión de formar parte de la máxima entidad de fútbol peruano; aunque, Diego Rebagliati, brindó los motivos por el cual el exfutbolista no podría postular a la FPF.

¿POR QUÉ JEAN FERRARI NO PUEDE POSTULAR A LA PRESIDENCIA DE LA FPF, SEGÚN DIEGO REBAGLIATI?

En la última edición del programa D&T que se transmite a través de YouTube, Diego Rebagliati estuvo comentado sobre la posibilidad de que Jean Ferrari sea el nuevo presidente de la FPF. El presentador de televisión de manera contundente sostuvo que no podría desempeñarse en el cargo de presidencia ya que no es considerado directivo en Universitario de Deportes.

“Jean no puede ser candidato a la federación por lo mismo que no puede ser Oblitas, porque ser administrador no es lo mismo que ser directivo, no es parte de una junta directiva. Oblitas no puede ser candidato a presidente de la federación porque fue gerente, pero no parte de la directiva de Cristal. Yo tampoco podría (por la misma razón)”, dijo al inicio.

Asimismo, el narrador deportivo se atrevió a mencionar como ejemplo a Richard Acuña como posible candidato a la FPF ya que es actualmente el presidente del Club César Vallejo. “Richard sí podría ser porque es presidente o vicepresidente de la Vallejo. Por ejemplo, Álvaro Barco no podría ser pese a que fue gerente. Ahí yo tengo una discusión porque ha sido delegado ante la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, yo creía que era el cargo más dirigencial que existía, pero los que deciden eso consideran que eso no es ser dirigente. En fin, yo creo que Jean no puede, no es algo personal, pero no cumple con los requisitos”, precisó para dicho espacio digital.

¿QUÉ DIJO JULIO CÉSAR URIBE SOBRE LA POSIBILIDAD DE SER PRESIDENTE DE LA FPF?

Julio César Uribe brindó unas declaraciones a Radio Ovación, en la cual mostró sus pretensiones por postular a la presidencia de la FPF, pues la intención del exfutbolista es contribuir con el país. Como se sabe, el exseleccionado nacional no dirige un equipo desde 2021 cuando fue entrenador de Alianza Universidad de Huánuco.

“Lo único que quiero reiterar es lo que siempre he tenido en la mente y el corazón, donde sea útil ahí estaré para servir a mi país y ayudar a la gente a que alcance su propósito de vida de manera que pueda sustentar lo que alcanzó con esfuerzo, disciplina, humildad, que es lo que mucha gente no conoce de uno”, dijo al inicio.

Aunque, no dejó en claro si participará de las elecciones del siguiente año, Uribe mencionó que no tiene pretensiones políticas en el fútbol, sino todo lo contrario, colaborar poniendo todo su aprendizaje como jugador y entrenador. “Donde uno pueda ser útil para servir a que nuestro fútbol se distinga, ahí podría estar. Donde pueda servir a los demás, ahí estaré (...) No tengo pretensiones políticas, lo mío es el fútbol, el deporte y conozco bastante bien el camino de lo que ello significa”, sostuvo.

“El cambio pasa por nosotros, que mi sonrisa no signifique quitársela a otro. Creo que conozco los caminos para no lastimar a nadie, sino para generar reflexiones y buscar que todos sonrían y ese debe ser el propósito de todo aquel que está a la cabeza de una institución, de un club o de una empresa”, añadió para dicho medio.