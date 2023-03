Por qué Luciana Fuster no participará en el Miss Perú

La Organización Miss Perú anunció el pasado miércoles 22 de marzo a las candidatas al certamen de belleza. En el evento estuvieron 31 modelos que desfilaron en la pasarela que se llevó a cabo en la Fortaleza del Real Felipe, ubicado en el Callao, en dos grupos: las primeras vestidas de blanco y las que salieron al final de rojo.

MISS PERÚ: ¿POR QUÉ LAS CANDITAS AL CERTAMEN DE BELLEZA SALIERON VESTIDAS EN DOS COLORES?

Jessica Newton explicó sobre el color de la vestimenta de las mujeres más bellas del país, quien además se mostró alegre por estar en el primer puerto, ya que ella nació allí y pasó los primeros años de su infancia, “El Callao trae ara mí muchísimos recuerdos”, dijo en un inicio la mamá de Cassandra Sanchez.

“Habrán visto que nuestras candidatas van vestidas en dos colores (blanco y rojo). Este año siguiendo las normas de los certámenes internacionales, Miss Universo solo permitirá que la reina, la ganadora sea coronada en la plataforma del Miss Universo Perú”, detalló la empresaria.

“Y por primera vez tendremos el certamen para elegir a nuestra Miss Grand Perú para Miss Grand Internacional a realizarse en Vietnam este 25 de octubre”, puntualizó. De tal modo, afirmó que Luciana Fuster será candidata a este certamen y no será la sucesora de Alessia Rovegno.

¿QUÉ DIJO JESSICA NEWTON SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LUCIANA FUSTER EN EL MISS PERÚ 2023?

La directora del certamen, Jessica Newton, ratificó la noticia sobre la participación de Luciana Fuster en el Miss Grand Internacional 2023 al programa Amor y Fuego, dejando en claro que fue una decisión exclusivamente de ella.

“Las de blanco son las candidatas del Miss Perú y no pueden competir en ningún otro certamen durante un año, son normas de Miss Universo y las de rojo son las de Miss Grand Internacional. Luciana no estará en el Miss Universo, es una de las candidatas que ha elegido el Miss Grand, cada una de ellas ha podido escoger”, explicó Jessica Newton al programa de Rodrigo y Gigi, resaltando que ella no tuvo injerencia en la decisión de la modelo.

¿QUIÉNES SON LAS CANDIDATAS AL MISS PERÚ UNIVERSO 2023?

Gianella Razuri, 26 años

Clarisse Uribe, 25 años

Darling Valderrama, 21 años

Allison Quiroz 19 años

Valeria Morán, 24 años

Winny Zapata, 25 años

María Fernanda Malca, 22 años

Nathaly Terrones, 27 años

Lisseth García, 23 años

Evelyn Sotomayor, 22 años

Nathie Quijano, 20 años

Nathaly López, 26 años

Alicia Pacheco

Luana Silva, 24 años

Krysta Celi, 29 años

Alexandra Balarezo, 23 años

Larizza Farfán, 26 años

Camila Escribens, 24 años

Stephannie Carhuas, 23 años

Suheyn Cipriani, 26 años

¿QUIÉNES SON LAS CANDIDATAS AL MISS PERÚ GRAND 2023?