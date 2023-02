De las historias de los billetes de dólares que vales millones por sus diversas peculiaridades, están también los pesos de México y esta vez se trata de uno de 50 que vale aproximadamente unos 10 millones de dólares por una extraña razón. ¿Por qué la venden en tan alto precio? En esta nota te contamos todo lo que debes saber al respecto sobre esta noticia que se ha vuelto viral en redes sociales.

POR QUÉ VENDEN UN BILLETE DE 50 PESOS A 200 MILLONES DE PESOS MEXICANOS

Según medios de comunicación, todo esto se debe porque el papel dinero emitido por el Banco de México (Banxico) tiene un error de impresión.

Debemos recordar que como es común, los billetes que tienen ciertas peculiaridades o errores por lo general suelen ser buscados por los numismáticos, es decir, quienes coleccionan este tipo de monedas.

El billete de 50 pesos que se ofrece a 200 millones de pesos mexicanos, unos 10 millones de dólares aproximadamente, pertenece a la familia G y fue lanzado por el banco central de México para conmemorar la fundación de México-Tenochtitlan.

Este billete representa el periodo histórico del México Antiguo. En él se puede ver un fragmento del dorso del monolito denominado Teocalli de la Guerra Sagrada, que muestra a un águila posando sobre un nopal con el “Atl tlachinilli” (metáfora de la guerra sagrada mexicana) en el pico.

Además, en el billete aparece la ciudad de Tenochtitlán, mientras que el reverso se muestra el ecosistema de ríos y lagos con el maíz y el ajolote en Xochimilco, en la Ciudad de México, patrimonio cultural de la humanidad.

Lo único que lo hace diferente es que en en su leyenda “Fundación Tenochtitlán, representando el periodo histórico del México Antiguo”, tiene un error de impresión en la “S”, pues está desteñida.

SOBRE EL COLECCIONISMO DE MONEDAS

El coleccionismo de monedas, también llamado como numismática, tales como billetes, títulos valor y medallas. Abarca el estudio de la moneda y el pago, y da testimonio de la historia económica, comercial y política del ser humano.

La numismática como disciplina y afición nace en el siglo XIX y está relacionada con la epigrafía, la paleografía, la semiología y el arte.

Existen testimonios del uso de objetos monetiformes desde la prehistoria, miles de años antes de la invención de la escritura. Se han encontrado registros contables de alrededor del 5000 a. C en Mesopotamia, no obstante, las primeras monedas de metal aparecen en el siglo VIII a. C. en Éfeso y Persia.

El primer modelo bancario del que se tiene registro histórico data de la Antigua Roma. El uso del papel moneda fue mucho más tardío, comenzó en la China del siglo XI. El primer banco europeo en emitir billetes fue el sueco Stockholms Banco, predecesor del Banco de Suecia (1866), el banco central más antiguo del mundo. En 1971, el presidente de Estados Unidos Richard Nixon anunció que el dólar estadounidense ya no sería convertible en oro, aboliendo el sistema del patrón oro.

Cuando se trata solo de papel moneda, se conoce como notafilia.

La numismática clásica se divide en dos partes: la descriptiva, que estudia la nomenclatura y las bases de la clasificación de las monedas y demás objetos; y la histórica, que estudia la historia de la moneda y de los medios de pago.