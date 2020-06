Ante las críticas por los cobros excesivos que las clínicas particulares venían realizando para el tratamiento de pacientes con COVID-19 en el país, el presidente de la República, Martín Vizcarra anunció que dichos centros de salud tenían 48 horas para que regulen estos precios o corrían el riesgo de ser expropiadas por el Estado.

La presión de parte del Gobierno peruano se da en medio de un sistema hospitalario colapsado debido al aumento de casos positivos por coronavirus, que colocan a Perú entre los diez países más afectados por la pandemia en el mundo.

En menos del tiempo propuesto por Vizcarra-casi 12 horas-, y luego de 60 días de negociación, representantes de el Ejecutivo y de las clínicas privadas acordaron una tarifa plana para el tratamiento de pacientes con COVID-19.

¿Cuál es la nueva tarifa para pacientes con COVID-19 en una clínica?

La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) ya había calificado de “exorbitantes” las tarifas que las clínicas cobraban a los pacientes que fueron atendidos en UCI. El mismo, jefe de Estado, Martín Vizcarra, y el ministro de Salud, Víctor Zamora, mostraron su indignación porque no se primaba el cuidado de la vida de los peruanos.

Pero el panorama cambio el miércoles 24 de junio, cuando a altas horas de la noche se confirmó el consenso entre el Estado y las clínicas particulares: desde ahora se ofrecerá una tarifa plana de S/ 55.000 que se cobrará al Seguro Social de Salud (EsSalud) o Seguro Integral de Salud (SIS) por el tiempo que el paciente permanezca internado en una clínica.

“El acuerdo implica que se va a estudiar cada uno de los casos, por parte de SIS y EsSalud, para el pago respectivo. Hay una tarifa plana, es de S/ 55.000 más IGV por todo el tiempo que el paciente permanezca internado”, explicó el vocero de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), el doctor Joo Luck.

La tarifa plana incluirá IGV, todos los días que se requieran para el tratamiento del paciente, el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el equipamiento médico, las medicinas y el pago de remuneraciones del personal que se encarga de esta atención.

Estoy convencida de que el diálogo es una potente herramienta para gestionar el cambio, y hoy no fue la excepción. Llegamos a un acuerdo con las clínicas, porque lo más importante, en medio de esta emergencia por la pandemia, es la búsqueda del bien común. pic.twitter.com/FucKjdbCur — María Antonieta Alva Luperdi (@ToniAlvaL) June 25, 2020

¿Cómo un paciente con COVID-19 puede ser atendido en una clínica?

Durante la emergencia sanitaria que vive el país, se ha podido apreciar cómo muchos pacientes contagiados por el virus deben hacer largas colas en busca de atención médica. Los últimos reportes periodísticos describen que faltan camas UCI y respiradores artificiales en la mayoría de hospitales. Es por esta razón, que la posibilidad de que muchos pacientes con COVID-19 puedan acceder a ser atendidos en una clínica, es vital porque de esta forma podrán recibir un mejor tratamiento sin necesidad de generar una gran deuda.

Cabe destacar que las personas infectadas pueden asistir directamente a los centros de salud privados, así como ser derivados desde un hospital hacia una clínica. Se debe tomar en cuenta que tanto el SIS como EsSalud se encargaran de evaluar cada caso de los pacientes que se encuentran a clínicas y de los internados que ingresaron a los centros antes de que se establezca la nueva tarifa plana.

“Ambos mecanismos están contemplados, tanto cuando no haya camas en el hospital y sean derivados como también la atención privada directa, lo que vamos a hacer es un tablero de control en el que se vea donde hay una UCI más cerca y se le pueda llevar, no podemos demorar en la atención. No puede pasar que se den vueltas en la ciudad buscando una cama”, remarcó el ministro de Salud, Víctor Zamora a Canal N.

“El acuerdo contempla que el paciente es referido desde las instituciones públicas hacia las privadas. Sin embargo, eso es la teoría, pero en la práctica puede suceder que evidentemente el paciente llegue a la clínica porque no tuvo la oportunidad de tener una cama en el sector público. Nosotros los recibiremos, los atenderemos porque primero está la vida, avisaremos al SIS o a EsSalud, de ser el caso, y ellos correrán con todo el costo que hemos conversado”, declaró a RPP, el representante de la ACP, Joo Luck.

¿Qué clínicas privadas atienden a pacientes con COVID-19?

Desde pruebas rápidas de coronavirus hasta la implementación de áreas para tratar a los pacientes con sospecha de haber contraído esta enfermedad. Aquí, un recuento de clínicas privadas que atienden a pacientes con COVID-19:

Clínica Anglo Americana. Dirección: Av. Alfredo Salazar No. 350, San Isidro. Dirección: 616-8900.

Av. Alfredo Salazar No. 350, San Isidro. Dirección: 616-8900. Clínica Internacional . Dirección: Jr. Washington No. 1471, Lima. Teléfono: 619-6161.

. Dirección: Jr. Washington No. 1471, Lima. Teléfono: 619-6161. Clínica San Pablo. Dirección: Av. El Polo 789, Santiago de Surco . Teléfono: 610-3333

Dirección: Av. El Polo 789, Santiago de Surco Teléfono: 610-3333 Clínica Javier Prado. Dirección: Av. Javier Prado Este No. 499, San Isidro. Teléfono: 211-4141.

Dirección: Av. Javier Prado Este No. 499, San Isidro. Teléfono: 211-4141. Clínica La Luz. Dirección: Av. Arequipa 1148 - Santa Beatriz, Lince. Teléfono: 613-9292.

Dirección: Av. Arequipa 1148 - Santa Beatriz, Lince. Teléfono: 613-9292. Clínica Limatambo. Dirección: Av. República de Panamá 3606, San Isidro. Teléfono: 617-1111.

Dirección: Av. República de Panamá 3606, San Isidro. Teléfono: 617-1111. Clínica Ricardo Palma. Dirección: Av. Javier Prado Este No. 1066, San Isidro. Teléfono: 224-2224 / 224-2226.

Dirección: Av. Javier Prado Este No. 1066, San Isidro. Teléfono: 224-2224 / 224-2226. Clínica San Borja. Dirección: Av. Guardia Civil No. 333-337, San Borja. Teléfono: 635-5000.

Dirección: Av. Guardia Civil No. 333-337, San Borja. Teléfono: 635-5000. Clínica San Felipe. Dirección: Av. Gregorio Escobedo No. 650, Lima. Teléfono: 219-0000.

Dirección: Av. Gregorio Escobedo No. 650, Lima. Teléfono: 219-0000. Clínica San Judas Tadeo. Dirección: Calle Manuel Raygada No. 170 Urb. El Campillo, San Miguel. Teléfono: 219-1100.

Dirección: Calle Manuel Raygada No. 170 Urb. El Campillo, San Miguel. Teléfono: 219-1100. Clínica Stella Maris. Dirección: Av. Paso de los Andes No. 923, Pueblo Libre. Teléfono: 463-6666.

Dirección: Av. Paso de los Andes No. 923, Pueblo Libre. Teléfono: 463-6666. Clínica Vesalio. Dirección: Jr. Joseph Thompson N° 140, San Borja. Teléfono: 618-9999.

Jr. Joseph Thompson N° 140, San Borja. Teléfono: 618-9999. Clínica Maison de Santé. Dirección: Jirón Miguel Aljovin 222, Cercado de Lima. Telefono: 619-6030.

Dirección: Jirón Miguel Aljovin 222, Cercado de Lima. Telefono: 619-6030. Clínica SANNA. Dirección: Av. Guardia Civil 337, San Borja. Teléfono: 635-5000

¿Cuántos pacientes con COVID-19 han atendido las clínicas privadas?

En declaraciones del doctor Joo Luck, de la ACP, hasta el momento son 530 pacientes del Seguro Social de Salud (EsSalud) que han sido atendidos en las clínicas. Luck aseguró que para estos casos no se ha recibido dinero del financiador, es decir, del seguro.

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Gobierno llega a un acuerdo con las clínicas

Coronavirus en Perú: Gobierno llega a buen acuerdo con clínicas