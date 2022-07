La nueva temporada de Pasión de Gavilanes, unas de las telenovelas colombianas más importantes de la primera década de los 2000 por su contenido lleno de misterio, drama y romance ambientados en verdosos espacios de ranchos, fincas y haciendas características de la zona latinoamericana, en donde los personajes son figuras importantes en sus espacios y destacan por sus personalidades; toda una producción que incluso hasta la fecha sigue conquistando fieles seguidores, y que se estrenará en la plataforma de streaming, Netflix, vienen generando diversos comentarios en la opinión pública.

Una de las declaraciones más polémicas que se han desarrollado en torno a esta telenovela que narra la historia de tres hermanos que intentan cobrar venganza por la muerte de su hermana menor, pero en ese camino terminan enamorándose de las hijas del supuesto asesino, fue la de Lady Noriega, una de las mujeres con mayor reconocimiento nacional, quien dio vida a María Josefa Trinidad Felipa, mejor conocida como la extrovertida y siempre alegre, Pepita Ronderos, quien era una de las cantantes del bar Alcalá y una de las mejores amigas de Don Martín en la primera entrega de Pasión de Gavilanes.

En esta nota te contaremos qué es lo que dijo la actriz Lady Noriega sobre la nueva temporada de Pasión de Gavilanes.

QUÉ DIJO LADY NORIEGA SOBRE LA NUEVA TEMPORADA DE ‘PASIÓN DE GAVILANES”

Durante una reciente entrevista con el periodista Carlos Ochoa, la monteriana que ha logrado cautivar a los colombianos en sus facetas como actriz, cantante, presentadora y reina de belleza; reveló lo que piensa de la nueva temporada de Pasión de Gavilanes que se estrenará este 20 de julio en Netflix.

“Quizás a las personas no les gustó mucho el nuevo seriado porque no estaba una Pepita Ronderos y Don Martín haciendo de las suyas (…) Cabe mencionar que este nuevo proyecto no era la continuidad de lo que grabamos hace unos años. Es una novela totalmente nueva y con objetivos diferentes a los que tuvimos hace más de diez años” afirmó Lady Noriega al periodista colombiano.





CUÁNDO VER EL ESTRENO DE PASIÓN DE GAVILANES 2

Aunque Telemundo entregó de manera oficial los derechos de Pasión de Gavilanes 2 a Netflix, aún no se conoce fecha oficial en la programación del canal de televisión latinoamericano.

Por otro lado, lo que sí se sabe es que Netflix estrenará este 20 de julio de 2022 los nuevos capítulos de Pasión de Gavilanes 2. Desde esta fecha, los usuarios de este aplicativo podrán gozar de esta telenovela a nivel mundial.

DE QUÉ TRATARÁ PASIÓN DE GAVILANES 2

Según sus productores, la secuela de Pasión de Gavilanes estará contextualizada en cómo los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo deciden dejar de lado su rencor y diferencias para vivir a plenitud sus historias de amor, conformando una dinastía poderosa en sus territorios.

Pese a ello, y como toda novela caracteriza, en Pasión de Gavilanes lo perfecto no es eterno y todo sufre un giro inesperado.

Por el momento eso es todo lo que se sabe de la telenovela, sin crear spoilers ni adelantos y dejando a sus fieles seguidores con las ansias de ver la segunda entrega de Pasión de Gavilanes.