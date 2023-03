Qué enfermedad obligó a Rainer Torres a retirarse del fútbol profesional

Luis Guadalupe tuvo en su programa que se transmite mediante YouTube ‘La Fe de Cuto’ a un referente de Universitario de Deportes, Rainer Torres. El popular ‘Motorcito’ se juntó con ‘Cuto’ para revelar anécdotas durante sus años en el fútbol profesional.

Y es que pocos saben que el exjugador de Universitario se retiró en el 2016, a los 36 años, y no como él esperaba por todo lo grande, sino por una decisión propia de una enfermedad que le impedía continuar en las canchas.

RAINER TORRES: ¿POR QUÉ DEJÓ EL FUTBOL PROFESIONAL?

Rainer Torres confesó mediante una charla con Luis Guadalupe, que su retiró en los campos de juego llegó a su fin debido a que le detectaron el Síndrome de Guillian Barré.

“En 2016 me retiro oficialmente del fútbol, ese año campeono con Melgar en 2015, es un tema medio complejo, la gente no sabe por qué me retiré pero yo me retiro por una enfermedad, yo tuve el Síndrome de Guillian Barré, eso te consume todo el sistema nervioso, nadie se había enterado lo que me pasó”, narró en la ‘Fe del Cuto’.

Además, Torres contó que la dolencia se le reflejó tras salir campeón con FBC Melgar en la temporada 2015, por lo que su padre le sugirió que lo mejor era que no comente nada sobre su enfermedad a los medios de comunicación.

“Yo campeono con Melgar en 2015, regreso a Lima y me voy a una discoteca con mi esposa, a celebrar, ya venía mi cumpleaños, todo bien, de pronto iba subir las escaleras y se me vence la pierna, pensaba que era el cansancio. Nos fuimos, al día siguiente seguí igual, no podía caminar, no tenía fuerza muscular. El segundo día pensé que debía salir a correr, pero corrí 10 metros y era como si hubiese corrido un kilómetro, las piernas agarrotadas, muy cansado. Me fui hacer pruebas, exámenes, me pusieron unas agujas para ver el sistema nervioso, parecía un puercoespín con la pierna, me lo hice dos veces y luego después de un tiempo, de varios exámenes y el doctor me dijo lo que era. Ahí decido retirarme del fútbol en febrero, tenía 36 años. Mi papá me recomendó que no lo anuncie, tenía la esperanza que me recupere”, detalló.

RAINER TORRES TENÍA LAS GANAS DE SEGUIR JUGANDO PERO LA ENFERMEDAD LO DETUVO

Al final, ‘Motorcito’ contó que intentó seguir jugando fútbol en los siguientes meses, pese a que tuvo esta dificultad, pero penosamente no pudo y no tuvo otra que renunciar y salir de Sport Boys que en aquel entonces se encontraba en segunda división.

“En marzo me llama Melgar y Huancayo, pero yo estaba con todo el tema. Luego me llama el Boys y dije ‘tal vez, si empiezo en segunda para recuperarme unos seis meses’, por eso me metí al Boys. Una vez fui a entrenar, nadie sabía, solo los directivos, ni el entrenador. Agarré una pesa y me fui hacia atrás, no tenía fuerza, sentí una frustración.. jugué dos o tres veces. En abril le dije al entrenador que ‘no jalaba’, no podía ni arrancar. Él me dijo que lo intente hasta junio o julio, pero ya había decidido retirarme, no jugaba casi nada. Decidí retirarme oficialmente, lo anuncié. Sabes que fue lo peor, que fue de la nada, termino campeón con Melgar, jugando a buen nivel y en enero, a las 10 de la noche estaba bien y a las 2 de la mañana ya no podía caminar, yo pensaba que me iba pasar”, finalizó.