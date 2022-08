Tras la reciente reaparición de ‘Fernanda de las Casas’ (Nataniel Sánchez) en la novena temporada de “Al fondo hay sitio”, casi a pedidos de los fans de a actriz, se terminó de confirmar que la artista no volvería al elenco, al menos por ahora. Ya que Nataniel Sánchez —a la par con su personaje de ficción de la popular serie del canal 4— se encuentra radicando en España.

La talentosa actriz peruana se encuentra en tierras ibéricas buscando nuevas oportunidades en su carrera. Actualmente, se encuentra viviendo en Barcelona —donde se instaló desde mediados del año 2019— y además de estar en búsqueda de nuevos rumbos, también se encuentra estudiando para ampliar sus conocimientos artísticos.

Además de la actuación, Nataniel Sánchez es una apasionada del baile, por lo que desde que llegó a Barcelona empezó a estudiar en una academia. También se especializó en canto y técnicas de interpretación. Con todo ello, ha incursionado en proyectos como la obra de formato largo llamada “Ishtar” y luego en “Interrail”, ambas producciones fueron comentadas por ella en sus redes sociales.

¿Nataniel Sánchez volverá a “Al fondo hay sitio”?

La actriz de 31 años, ha confirmado que no volverá a encarnar a ‘Fernanda de las Casas’ en “Al fondo hay sitio”. Su iconico personaje solo ha aparecido en la temporada 9 mediante una llamada telefónica desde España, dejando claro que no tiene interés por volver a su antigua vida. “Joel Gonzales eres un idiota. Peter, yo no voy a dar marcha atrás. Lo nuestro se terminó y para siempre”, es lo que dijo ‘Fernanda’ en su regreso a la serie.

Ya en el mundo real, la actriz manifestó algo similar en el programa de YouTube Soy Jackie Ford: “Se tratan de varios factores por los que yo he decidido no participar. Considero que ‘Al fondo hay sitio’ cumplió su etapa, quiero mantenerlo en mi corazón”, dijo durante la entrevista.

“Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España (...) Cuatro años de mi vida luchándola y tener una oportunidad chiquita y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo... Hay que pensarlo un poco. He sacrificado mucho”, agregó en el mismo segmento. Por esta razón, la producción de AFHS justificó la ausencia de Fernanda con la ruptura sentimental con Joel y el posterior viaje del personaje de Sánchez a España, como sucede en la vida real.

Además, la pandemia no la ha detenido, Nataniel Sánchez se encuentra emprendiendo un nuevo proyecto en el que saca a la luz sus conocimientos como actriz, ya que hace unos meses hizo un taller de actuación vía Zoom. Tras el éxito de esta convocatoria, la artista se encuentra realizando un segundo taller llamado “Una mirada a la actuación profesional”. Las fechas son el 27 y 28 de agosto, tendrá una duración de un fin de semana.

De a pocos, la artista se está abriendo paso en el país ibérico. Así lo evidencia desde sus plataformas digitales —como su Instagram, donde tiene más de 900 mil seguidores— con sus emprendimientos personales y los diversos proyectos artísticos en los que se encuentra involucrada.