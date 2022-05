Nataniel Sánchez, quien actualmente radica en España, visitó nuestro país y ofreció una entrevista al programa de YouTube de Jesús Alzamora, donde habló sobre diversos temas, entre ellos sobre la maternidad.

La recordada Fernanda de las Casas fue consultada sobre la posibilidad de ser mamá en un futuro no tan lejano, y ella no dudó un segundo en asegurar que no tiene ninguna intención de tener hijos, al menos por ahora.

“(Me gustaría formar) una familia sí, no necesariamente teniendo hijo, ahora… en ocho años volvamos a tener esta conversación y a ver que te digo. Tengo 31 y no quiero ser madre ahora, cada vez soy más consciente de la responsabilidad”, señaló.

Tras recordar que durante su infancia vivió de cerca la complicada relación entre sus padres, la exintegrante de “Al fondo hay sitio” considera que algunas personas no son conscientes de la enorme responsabilidad que conlleva traer un niño al mundo.

“Yo soy bien pesada con este tema porque nadie tiene un manual para ser padre y la fregaremos todos los días, pero para mí hay cosas que te colocan en otro lugar, y es que seamos consiente de que todo lo que hacemos, desde que ese pequeño está en la barriga, absolutamente todo va a repercutir”, añadió.