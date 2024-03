Cada día de la Semana Santa tiene un significado especial para los creyentes de Jesucristo. El próximo 5 de abril, por ejemplo, se celebra el Miércoles Santo. Si eres una de las personas que desconocen cuál es su trascendencia, en las siguientes línea te contamos esto y más detalles.

Miércoles Santo: origen, significado y qué se conmemora en este día de Semana Santa

El Miércoles Santo retrata lo que representó la más grande traición de las sagradas escrituras. Tal como lo dijo Jesús en una de sus profecías de aquel entonces, Judas, quien era uno de sus fieles discípulos, lo cambió por el valor de 30 monedas.

Este hecho invita a reflexionar a todos los creyentes, pues cualquiera podría convertirse en Judas en algún momento de su vida. Sin embargo, es necesario pedirle a Dios que nos dé la sabiduría necesaria para serle fiel en todo momento.

El evangelio de Mateo nos indica que, tras no poder vivir con la culpa de haber entregado a Jesús, Judas no pudo soportar la tristeza y se ahorcó.

¿QUÉ DÍA INICIA LA SEMANA SANTA 2024 EN PERÚ?

Para este año 2024, la Semana Santa se celebrará en las siguientes fechas:

Domingo de Ramos: 24 de marzo

Jueves Santo: 28 de marzo (feriado)

Viernes Santo: 29 de marzo (feriado)

Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua: 31 de marzo.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA SEMANA SANTA?

Domingo de Ramos o Cuaresma: es el inicio de la Semana Santa. Conmemora la entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén, según el Evangelio. En esta fecha, las iglesias cristianas y católicas celebran misas y procesiones de palmas

es el inicio de la Semana Santa. Conmemora la entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén, según el Evangelio. En esta fecha, las iglesias cristianas y católicas celebran misas y procesiones de palmas Lunes Santo: es el segundo día de la Semana Santa, que recuerda la expulsión que hizo Jesús de los mercaderes que ocupaban el templo de Jerusalén

es el segundo día de la Semana Santa, que recuerda la expulsión que hizo Jesús de los mercaderes que ocupaban el templo de Jerusalén Martes Santo : refleja el pasaje bíblico en el que Jesús se reúne con sus apóstoles y les dice que uno de ellos lo va a traicionar

: refleja el pasaje bíblico en el que Jesús se reúne con sus apóstoles y les dice que uno de ellos lo va a traicionar Miércoles Santo: marca el fin de la Cuaresma y conmemora el día en el que Judas Iscariote traiciona a Jesús

marca el fin de la Cuaresma y conmemora el día en el que Judas Iscariote traiciona a Jesús Jueves Santo: recuerda la celebración de la última cena

recuerda la celebración de la última cena Viernes Santo: se recuerda la pasión y crucifixión de Jesús en el monte Calvario o Gólgota, en Jerusalén. Algunos creyentes guardan ayuno y abstinencia durante el día

se recuerda la pasión y crucifixión de Jesús en el monte Calvario o Gólgota, en Jerusalén. Algunos creyentes guardan ayuno y abstinencia durante el día Sábado de Gloria: es la antesala de la resurrección

es la antesala de la resurrección Domingo de Resurrección o Pascua: es una de las principales fiestas del cristianismo, pues se celebra la resurrección de Jesús.

EL 27 DE MARZO EN EL PERÚ ES FERIADO O DÍA NO LABORABLE

En el contexto de la Semana Santa en el Perú, el miércoles 27 de marzo de 2024 no es reconocido como feriado ni como día no laborable a nivel nacional. Aunque las festividades de Semana Santa son significativas para la comunidad cristiana y algunas tradiciones religiosas están arraigadas en la cultura peruana, el Miércoles Santo no alcanza el mismo estatus que el Jueves y Viernes Santo en términos de reconocimiento civil.

La legislación laboral del país establece que únicamente los días jueves 28 y viernes 29 de marzo son feriados debido a su importancia dentro de la Semana Santa, según lo establecido en el Decreto Legislativo 713.

La determinación de los días no laborables y feriados puede variar según las leyes laborales y las tradiciones locales de cada país. Aunque el Perú se considera un Estado laico, las festividades religiosas, incluida la Semana Santa, aún influyen en la vida cotidiana y en la agenda laboral del país.

Sin embargo, en este caso, el Miércoles Santo no está oficialmente reconocido como un día feriado o no laborable a nivel nacional, y las actividades se llevan a cabo con normalidad según la legislación vigente.

Es fundamental consultar la legislación y los calendarios oficiales para obtener información precisa sobre la observancia de días feriados y no laborables en una región específica. Aunque el Miércoles Santo forma parte de las celebraciones de la Semana Santa y puede tener importancia religiosa, su reconocimiento como feriado o día no laborable depende de las disposiciones legales establecidas por el gobierno y las autoridades correspondientes.

