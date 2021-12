El 2021, pese a la pandemia del COVID-19 y los efectos que trajo consigo, ha sido un gran año para Netflix. Muestra de ello, se ve reflejado en sus series, la cual han tenido un éxito singular por muchas razones. Aquí, te contamos cuáles fueron las más vistas, aunque algunas pueden no ser sorpresa.

Aunque producciones como “Lupin” (temporada 1), “Sex Education” (temporada 3) o “You” (temporada 3) lo hicieron bien, tal vez no llegaron a alcanzar lo que sí hicieron “Maid” o “13 Reasons Why” (temporada 2). Eso sí, son solo el principio de lo que fueron las que mejor rendimiento tuvieron en la plataforma.

Aunque estrenada en 2019, fue recién en 2021, a poco de estrenarse su segunda temporada, que “The Witcher” se colocó como la quinta serie más vista en este año; tuvo 541 millones de horas visualizadas. Estuvo cerca de alcanzar los 582 millones de horas que logró la tercera parte de “Stranger Things”.

Más arriba y empezando a alejarse, “La casa de papel” ocupa el tercer lugar gracias a las 619 millones de horas reproducidas en su cuarta entrega. En el segundo puesto, el drama romántico “Bridgerton” los supera con apenas 625 millones de horas vistas. ¿Alguno tiene dudas sobre el primer puesto?

“El juego del calamar”, como no podía ser de otra manera, se lleva todos los halagos tras convertirse en todo un fenómeno. Creado por el surcoreano Hwang Dong-hyuk, acumula la sorprendente cifra de 1650 millones de horas visualizadas, pensando en lo que podrá ser una segunda entrega.

Netflix: las series más vistas de 2021

El juego del calamar – 1650 millones de horas Bridgerton – 625 millones de horas La casa de papel (parte 4) – 619 millones de horas Stranger Things (temporada 3) – 582 millones de horas The Witcher (temporada 1) – 541 millones de horas 13 Reasons Why (temporada 2) - 496 millones de horas Maid – 469 millones de horas You (temporada 3) – 467 millones de horas Sex Education (temporada 3) – 418 millones de horas Lupin (temporada 1) – 316 millones de horas

VIDEO RECOMENDADO

El desenlace de la serie española más exitosa de Netflix ya está disponible en la plataforma de streaming.

TE PUEDE INTERESAR