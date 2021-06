A diferencia de los dólares, euros, pesos y soles, las ciptomonedas no suelen tener una representación física que se use para su intercambio, como sucede con las monedas y billetes. Se trata de un tipo de divisa virtual que se pueden almacenar en dispositivos físicos y no requieren de ningún tipo de organismo o Gobierno central encargado de su creación.

Mientras que las divisas físicas están relacionadas a un Gobierno y entidades como el Banco Central, las criptomonedas como el bitcoin usan una tecnología en cadena de bloques para la creación regulada de nuevas unidades. En este caso en particular, hay un número limitado de monedas disponibles, algo poco usual en otras criptodivisas.

Además del bitcoin, existen varias criptomonedas como Dash, Ethereum, Ripple, Litecoin, entre otras. Actualmente, el número de monedas virtuales existentes supera las 1.300 en todo el mundo. Algunas aspectos que las diferencian son el tipo de tecnología a partir de la que son creadas —que se basa en ‘blockchain’— y la filosofía que las acompaña. Esto último puede definir aspectos como si se trata de un número finito o infinito de divisas, el grado de transparencia, etc.

¿Cuántas criptomonedas existen en el mundo?

Se sabe que hay más de 2.000 criptomonedas en el mundo y que el número va en incremento. Semanalmente se crea al menos una divisa virtual mediante un proceso denominado Initial Coin Offering (ICO). Las criptomonedas más famosas son:

Bitcoin

Ethereum

Ripple

Monero

Stellar

Litecoin

Bitcoincash

Dash

Zcash

Nem

Nxt

Tron

Iota

Cardano

Neo

¿Cuáles son las mejores criptomonedas para invertir en 2021?

El número de criptodivisas siempre está en aumento, por lo que es un universo mucho más amplio que el presentado en la lista anterior. Para saber cuáles son las criptomonedas legales se puede consultar páginas web como World Coin Index y CoinMarketCap, en las que se hace referencia a más de 800 criptomonedas y su respectiva cotización.

Según el portal especializado Fintect, las siguientes criptodivisas son las que han logrado un mejor rendimiento en 2020 y lo que va del presente año:

Aave. Acumula una rentabilidad del +6398,22% en el último año.

Acumula una en el último año. Kusama. Acumula una rentabilidad del +5222,37% en el último año..

Acumula una en el último año.. Celsius Netowork. Acumula una rentabilidad del +3843,88% en el último año.

Acumula una en el último año. Band Protocol. Acumula una rentabilidad del +2850,66% en el último año.

Acumula una en el último año. Theta Token. Acumula una rentabilidad del +2299,39% en el último año.

Acumula una en el último año. Reserve Rights. Acumula una rentabilidad del +2138,28% en el último año.

Acumula una en el último año. Loopring. Acumula una rentabilidad del +1939,66% en el último año.

Acumula una en el último año. THORChain. Acumula una rentabilidad del +1797,66% en el último año.

Acumula una en el último año. SwissBorg. Acumula una rentabilidad del +1669,58% en el último año

Acumula una en el último año Zilliga. Acumula una rentabilidad del +1454,44% en el último año.

