Carolina Salvatore es una periodista deportiva con mucha experiencia en el rubro, ya sea comentando o analizando el fútbol nacional e internacional. Precisamente, debido a su trabajo a veces suele llevarse algunas malas experiencias como, por ejemplo, ser acusada de meterse en una relación con un futbolista, pues así lo reveló en el programa de Puchungo Yáñez. Todos los detalles sobre esta anécdota de la argentina en esta nota.

¿QUÉ DIJO CAROLINA SALVATORE SOBRE UNA POSIBLE RELACIÓN CON UN FUTBOLISTA?

Carolina Salvatore estuvo como invitada en el programa “Los Titulares de Puchungo” que se transmite a través de YouTube, donde estuvo contando junto a Alexandra Horler anécdotas del fútbol peruano y sus inicios en el mundo del periodismo deportivo. Mientras conversaban, s/e atrevió a contar que fue ‘afanada’ por algunos futbolistas cuando quería realizar alguna entrevista, incluso la esposa de una de ellos no dudo en llamarla para reclamarle por una supuesta intromisión en su relación.

“No, no, no voy a decir el nombre, incluso ya no está jugando acá. El chico que era argentino me hablaba que iba a llegar un compatriota, luego me preguntaba sobre el inicio de la Liga 2, todo súper profesional. Un día, me llama por teléfono a las 11 de la noche y no lo atendí. Al siguiente día, me llama y yo estaba con el Loco Wagner haciendo radio y una mujer me dice ‘quién sos’ y yo ‘soy Carolina Salvatore, soy periodista’ y ella ‘qué hacés escribiéndole a mi marido’. El pibe en ves de decirle a su mujer que yo soy periodista, era un cobarde, cuando no pasó nada. Te juro por Dios que el chico nunca me insinuó nada, nada”, contó la comunicadora.

¿QUÉ ANÉCDOTA TIENE CAROLINA SALVATORE CON PUCHUNGO YÁÑEZ?

Durante la entretenida entrevista en el programa de Puchungo Yáñez, Carolina Salvatore recordó con mucha alegría la ocasión en que ambos salieron a una discoteca por Miraflores. La argentina mencionó que durante su permanencia en el local, varias chicas comenzaron a acercarse cariñosamente al exfutbolista, por lo que confesó que se puso celosa en aquel momento.

“Yo le digo Puchungo yo no tengo ideas de discotecas, nada de nada, por favor hazme la taba a una discoteca de Miraflores caigo con amigas”, dijo al inicio la reportera. El exfutbolista peruano respondió: “Llegamos y las chicas estaban aburriditas y estaban cansadas de trabajar”. Luego Salvatore mencionó entre risas lo siguiente: “Yo me quedé a lado de Puchungo y empezaron a caer chicas de la noche y se le colgaban, un ganador de la noche. Soy celosa de los amigos, conmigo amiguitas no”.