Así fue que Abel Lobatón convenció a Ronaldinho para llevarlo a Cusco

Hace algunos años, miles de aficionados tuvieron la oportunidad de presenciar a uno de los mejores jugadores de la historia, como fue Ronaldinho que se puso las camisetas de Cienciano y Sport Boys. Precisamente, Abel Lobatón fue el artífice de que el brasileño llegara al estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco y brindara una gran exhibición sin precedentes. Todos los detalles sobre el ‘10′ de Brasil al ‘Ombligo del Mundo’ en esta nota.

¿CÓMO ABEL LOBATÓN CONTACTÓ A RONALDINHO?

Abel Lobatón estuvo como invitado en el programa “Tiempo Muerto” que se transmite a través de YouTube, donde estuvo contando pormenores de su vida profesional en el fútbol y privada. El exfutbolista inició la entrevista explicando la manera en que trajo a Ronaldinho a la gran ciudad del Cusco, pues fue un gran desafío para él buscar la manera de contactarse con el brasileño.

“Estaba en Colombia, estudiando la universidad, y un amigo me llama para comentarme que tiene a unos amigos de Cienciano que querían contratar a Ronaldinho. Entonces le digo que más tarde lo llamo y al terminar de hablar con él le digo qué tengo que ver con Ronaldinho. Lo llamo en la noche y me dice que jugué en Brasil y debía tener a alguien que llegue a él”, empezó contando.

Asimismo, Lobatón mencionó que pudo obtener el número de su hermano del astro brasileño debido a que en alguna oportunidad jugó con el ‘Chorri’ Palacios. “La gente lo buscó por todas las páginas, por todos lados. Dije que me dé 24 horas. Hago una llamada y me dicen ‘toma, escríbele, este es el número de su hermano Roberto’. Él jugó con el ‘Chorri’. Entonces a través de eso llegué a Ronaldinho”, sostuvo.

“Le digo, ‘hola, Roberto; soy Abel Lobatón’. Me dice que sabía quién era y que no había problema. Le digo que entre 15 o 20 días estaba llegando con la gente para cerrar el negocio. Un día sábado, en Cali, no sé qué se me da por escribirle y me comenta que iba a China y luego a Dubái. Ahí me dice que tenía hasta el martes para ir a Copacabana. Llamé a mi amigo y el domingo todos estuvimos allá con la gente del Cienciano para traer a Ronaldinho”, agregó para dicho espacio digital.

¿CUÁNTO COSTÓ TRAER A RONALDINHO A CUSCO?

Tras una serie de desconfianzas de parte de la directiva de Cienciano, Abel Lobatón logró juntarse con Roberto para conversar acerca de la propuesta, por lo que se dirigen a la casa de Ronaldinho con la finalidad de firmar el contrato. La comitiva peruana estaba entusiasmada ya que un gran futbolista llegaría a la ciudad imperial.

“Roberto abrió una puerta, me sentó a su lado y antes ya habíamos hablado de los montos: fueron 350 mil dólares”, confesó el hombre de 46 años, quien también mencionó que el hermano de Ronaldinho estuvo de acuerdo con lo determinado.